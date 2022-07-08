Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ всю жизнь заботился о японском народе и служил ему.Смерть политика – трагедия для страны. Президент США Джо Байден заявил об этом в письменном заявлении в пятницу в Белом доме. «Я был потрясен, зол и глубоко опечален, узнав о том, что мой друг, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал. Для меня большая честь быть с премьер-министром.

Министр Абэ тесно сотрудничал с США», — сказал американский лидер. По его словам, политик является сторонником союза США и Японии и дружбы двух народов. “Он является премьер-министром Японии дольше всех, и его видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона выдержит испытание временем. Самое главное, он глубоко заботится о японском народе и посвятил свою жизнь служению ему”.

«Хотя мы еще не знаем многих подробностей, мы знаем, что насильственные нападения абсолютно неприемлемы и что насилие с применением огнестрельного оружия всегда оставляет глубокие шрамы в обществах, которые от него страдают. Америка поддерживает Японию в это трагическое время. Мои глубочайшие соболезнования его семьи”, – заключил президент.

Покушение на Абэ произошло около полудня в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках предвыборной кампании перед выборами в верхнюю палату 10 июля. Тэцуя Ямагами, 41-летний японец, дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был доставлен в больницу спасательным вертолетом. Врачи сделали ему переливание крови и несколько часов боролись за его жизнь. Экс-премьер скончался в 17:03 по местному времени (11:03 мск) в возрасте 67 лет.

Источник: tass.ru