«Артис-Детское питание» отделывался минимальными штрафами за серьезные нарушения в павловской Кадетской школе

Комбинат «Артис-Детское питание» допускал множество грубых нарушений при обслуживании Кадетской школы в Павловске, однако серьезного наказания за проступки организация не получала. Более того, поставщик питания продолжает выигрывать крупные тендеры. СМИ не исключают, что это происходит благодаря покровительству главы Фрунзенского района Константина Серова, фактически курирующего сферу социального питания в Петербурге.

На сайте «Госзакупок» опубликован перечень допущенных компанией «Артис-Десткое питание» нарушений в Кадетской школе Павловска на восьми страницах. На это обратили внимание активисты «Школьного ревизорро».

«Сначала идёт обвинение в недополучении детьми завтраков 24 шт. 8 апреля и 49 шт. 18 апреля. Штрафы – по 5000 рублей за нарушение. Затем ненадлежащее хранение продуктов питания в подвальном помещении кадетской школы. Одних йогуртов там было 312 шт. и срок годности истекал в день обнаружения! Всё найденное подлежит утилизации. Далее срыв учебного процесса из-за накрытия столов с опозданием – 5000 рублей. 15.04 Совет по питанию и Бракеражная комиссия выявили грязь в зале, грязный бак для отходов и ПРОСРОЧЕННЫЙ ЙОГУРТ! 5000 рублей», – пишут активисты в социальной сети.

На качество питания в школах, где работает «Артис-Детское питание», уже давно жалуются родители учеников, однако на их обращения чаще всего не реагируют ни чиновники, ни администрации школ.

Активисты опасаются, что после назначения Константина Серова на должность руководителя Экспертно-координационного совета по питанию, вероятно, подконтрольные ему «Артис-Детское питание» и «Продрезерв» станут получать еще больше госконтрактовна обслуживание школьных столовых.

Навести порядок в сфере соцпита пытался глава профильного управления Петербурга Алексей Барабанщиков. Однако после нескольких интервью, обличающих коррупционные схемы комбинатов с участием петербургских чиновников, Барабанщикова уволили и поместили под арест. Интересантом уголовного преследования, по мнению СМИ, мог выступать комбинат «Фирма Флоридан», в структурах которого работала родственница спецпредставителя и друга губернатора Петербурга Александра Беглова Александра Захватова.