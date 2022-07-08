В Госдуме предложили включить Бурятию в пилотные регионы нового молодежного движения

Главной темой для обсуждения на выездном заседании комитета Госдумы по молодежной политике в столице Республики Бурятия городе Улан-Удэ стал отток молодого населения из регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

«Хочу отметить, что поиск лучших условий и возможностей – совершенно нормальное, понятное и справедливое желание для любого молодого человека. Нельзя винить молодых людей за то, что они куда-то уезжают, они едут туда, где, как им кажется, они более востребованы, считают, что могут лучше реализовать себя и устроить свою жизнь», – приводятся слова председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя платформы ДОБРО.РФ Артема Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша задача в этой связи – показать, что для того, чтобы стать успешным, чтобы иметь достойную работу, хорошее образование, чтобы заводить семью – вовсе не обязательно ехать в Москву, Питер или тем более за границу», – подчеркнул депутат.

Метелев также отметил, что они нужны здесь, в регионах, там, где они родились, где остаются их друзья, семьи, там, где их малая родина. «Я уверен, что если нам удастся обеспечить достойный уровень поддержки молодых людей в их родном регионе, многие из них хорошо задумаются, прежде чем покидать его», – добавил он.

Депутат поддержал идею закрепления в законодательстве статуса «молодой ученый», а также выступил за продление программ «земский доктор» и «земский учитель», чтобы студенты, поступающие на профильные направления, могли быть уверены, что к моменту их выпуска программы все еще будут действовать. Также Метелев предложил включить Бурятию в число пилотных регионов по запуску нового российского движения детей и молодежи, закон о котором был принят Госдумой 6 июля.

«Хотел бы акцентировать внимание, что на территории всего Дальневосточного федерального округа, превосходящего по своей территории все страны Европы, проживает всего 8 млн человек, из которых молодежь составляет 29%. При этом на совокупной территории европейских стран проживает почти 600 млн человек. Дальневосточный округ – самый крупный в РФ и самый малонаселенный», – сказал депутат Госдумы, член Комитета по молодежной политике Вячеслав Дамдинцурунов.

Комитет по молодежной политике принял решение проработать инициативы по увеличению регионального компонента в образовательных программах в части краеведения, текущего и перспективного развития субъекта, обеспечивающего формирование и воспитание любви к своей малой родине; установлению на территории субъектов единого районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; выплате процентных надбавок к заработной плате в полном размере для молодых специалистов с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; приведению в соответствие с федеральным законодательством выплаты процентной надбавки к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий для молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

«Обсуждаются актуальные для нас вопросы – это совершенствование законодательства, закрепление тех мер поддержки, которые существуют на федеральном уровне, в долгосрочном периоде, чтобы они были не годовые, не двухлетние, а можно было смотреть на перспективы. И чтобы молодой человек, поступая на первый курс любого вуза, понимал, что когда он выпускается, те или иные программы поддержки молодежи будут работать, и когда он закончит обучение, с государственной поддержкой может планировать свою жизнь на долгосрочный период. Так что для нас это очень актуально», – сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

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