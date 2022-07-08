Совфед одобрил закон о возможности брать в аренду оружие для охоты

Совет Федерации одобрил закон о возможности брать охотничье оружие в аренду по договору после получения соответствующего разрешения в Росгвардии.

В документе уточняется, что по новым правилам оружие для охоты можно будет брать в аренду. Разрешение охотник получает в Росгвардии, после проходит необходимые проверки, а далее получает оружие по договору аренды. Закон также устанавливает новый вид ношения оружия, без собственности, передает РИА «Новости».

Также стало известно, что договор частным и юрлицам можно будет заключить сроком до пяти лет, иностранцам – до 90 дней. Иностранцы при этом также должны иметь разрешение на ношение оружия.

Ранее в РФ вступил в силу федеральный закон «Об оружии», в котором указано, что оружие становится источником повышенной опасности.

Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

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