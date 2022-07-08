 

Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву с высокоточным дальнобойным оружием

08.07.2022, 20:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Киев получит от Пентагона высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS сообщила представительница американского военного ведомства.

«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», – цитирует представительницу Пентагона РИА «Новости».

РСЗО войдут в новый пакет военной помощи украинским властям. К текущему моменту Вашингтон передал Киеву восемь РСЗО HIMARS, с новым пакетом помощи их число достигнет 12.

«Наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции», – добавила представительница Пентагона.

По ее словам, общий объем такой помощи в новом транше оценивается примерно в 400 млн долларов. В него в том числе войдет 1 тыс. дополнительных снарядов для артиллерии калибром 155 мм.

«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны», – добавила она.

Сейчас США прорабатывают планы поставок новых вооружений Киеву на месяцы вперед.

США находятся в постоянном контакте с Украиной по поставляемым вооружениям, отслеживают их использование и учитывают эти данные.

«Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи», – заключила она.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что американские РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним. Уничтожение американского оружия попало на видео.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09.20 / Общество: Священнослужители отказались заново переучиваться

17.05.22 / На сайте объявлений «Авито» произошел массовый сбой

30.07.21 / CNBC – в Pfizer сообщили о снижении эффективности вакцины через полгода после введения второй дозы

21.07.20 / Госдеп назвал цели своего гиперзвукового оружия

23.05.21 / «Алмаз-Антей» разъяснил угрозу от космических аппаратов США X-37

12.03.22 / Госдеп предупредил американцев о смертельной опасности поездок на Украину

22.02.21 / В Кызыле 16 человек пострадали в ДТП

03.02.22 / Собчак сообщила о назначении Канделаки гендиректором ТНТ

24.07.20 / Во Франции завершен предварительный анализ черных ящиков украинского лайнера

07.09.21 / Институт потребительских экспертиз: “БРСМ-Нафта” проще судиться с экспертными организациями и журналистами, чем отказаться от продажи некачественного топлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика