Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву с высокоточным дальнобойным оружием
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Киев получит от Пентагона высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS сообщила представительница американского военного ведомства.
«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», – цитирует представительницу Пентагона РИА «Новости».
РСЗО войдут в новый пакет военной помощи украинским властям. К текущему моменту Вашингтон передал Киеву восемь РСЗО HIMARS, с новым пакетом помощи их число достигнет 12.
«Наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции», – добавила представительница Пентагона.
По ее словам, общий объем такой помощи в новом транше оценивается примерно в 400 млн долларов. В него в том числе войдет 1 тыс. дополнительных снарядов для артиллерии калибром 155 мм.
«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны», – добавила она.
Сейчас США прорабатывают планы поставок новых вооружений Киеву на месяцы вперед.
США находятся в постоянном контакте с Украиной по поставляемым вооружениям, отслеживают их использование и учитывают эти данные.
«Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи», – заключила она.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что американские РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним. Уничтожение американского оружия попало на видео.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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