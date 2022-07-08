Вашингтон объявил о новом пакете помощи Киеву с высокоточным дальнобойным оружием

Киев получит от Пентагона высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS сообщила представительница американского военного ведомства.

«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», – цитирует представительницу Пентагона РИА «Новости».

РСЗО войдут в новый пакет военной помощи украинским властям. К текущему моменту Вашингтон передал Киеву восемь РСЗО HIMARS, с новым пакетом помощи их число достигнет 12.

«Наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции», – добавила представительница Пентагона.

По ее словам, общий объем такой помощи в новом транше оценивается примерно в 400 млн долларов. В него в том числе войдет 1 тыс. дополнительных снарядов для артиллерии калибром 155 мм.

«Мы рассматриваем и обсуждаем с нашими союзниками и партнерами возможность поставок систем береговой обороны», – добавила она.

Сейчас США прорабатывают планы поставок новых вооружений Киеву на месяцы вперед.

США находятся в постоянном контакте с Украиной по поставляемым вооружениям, отслеживают их использование и учитывают эти данные.

«Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи», – заключила она.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что американские РСЗО HIMARS были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка ДНР высокоточными ракетами воздушного базирования. Также были уничтожены два склада боеприпасов к ним. Уничтожение американского оружия попало на видео.

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