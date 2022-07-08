Правительство потратит 310 млрд на программу экспортозамещения в металлургической отрасли
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Российские металлурги могут получить 310 млрд на
экспортозамещение. Это поможет им сохранить доходы, несмотря на отмену
экспортных контрактов.
В мае рентабельность российских металлургических заводов
резко снизилась из-за европейских санкций. Так, например, Магнитогорский
металлургический комбинат снизил отгрузку продукции почти вдвое – с 1 миллиона
тонн в месяц до 600 тысяч, производственные мощности загружены на 55 процентов,
а рентабельность с 15% упала до четырёх. Это вынудило правительство
разработать программу спасения металлургии – экспортозамещение.
«В июне по программе экспортозамещения уполномоченные банки
на бюджетные деньги выкупят сто процентов металлургической продукции, которая
ранее направлялась на экспорт. Затем выкупленный металл будет продан
производителям в качестве вторичного сырья», – заявил глава Минпромторга Денис
Мантуров.
Операции по превращению готовых металлоизделий в
давальческое сырьё будут продолжаться вплоть до снятия санкций. При покупке
изделий уполномоченный банк вправе взять комиссию в 12%, при продаже
их как вторсырьё – комиссию в 20 процентов. Это создаёт налогооблагаемую базу и
помогает заводам сохранить оборот.
«Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, мы не будем реально
переплавлять вторсырьё, а просто будем передавать его покупателю как готовое
изделие и получать деньги. Таких операций мы можем проделать десятки в день,
что полностью компенсирует наши потери от санкций», – сообщил владелец ММК Виктор
Рашников.
В случае успеха программы экспортозамещения в металлургии её
действие могут распространить и на другие отрасли экономики.
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