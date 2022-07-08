Правительство потратит 310 млрд на программу экспортозамещения в металлургической отрасли

Российские металлурги могут получить 310 млрд на

экспортозамещение. Это поможет им сохранить доходы, несмотря на отмену

экспортных контрактов.

В мае рентабельность российских металлургических заводов

резко снизилась из-за европейских санкций. Так, например, Магнитогорский

металлургический комбинат снизил отгрузку продукции почти вдвое – с 1 миллиона

тонн в месяц до 600 тысяч, производственные мощности загружены на 55 процентов,

а рентабельность с 15% упала до четырёх. Это вынудило правительство

разработать программу спасения металлургии – экспортозамещение.

«В июне по программе экспортозамещения уполномоченные банки

на бюджетные деньги выкупят сто процентов металлургической продукции, которая

ранее направлялась на экспорт. Затем выкупленный металл будет продан

производителям в качестве вторичного сырья», – заявил глава Минпромторга Денис

Мантуров.

Операции по превращению готовых металлоизделий в

давальческое сырьё будут продолжаться вплоть до снятия санкций. При покупке

изделий уполномоченный банк вправе взять комиссию в 12%, при продаже

их как вторсырьё – комиссию в 20 процентов. Это создаёт налогооблагаемую базу и

помогает заводам сохранить оборот.

«Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, мы не будем реально

переплавлять вторсырьё, а просто будем передавать его покупателю как готовое

изделие и получать деньги. Таких операций мы можем проделать десятки в день,

что полностью компенсирует наши потери от санкций», – сообщил владелец ММК Виктор

Рашников.

В случае успеха программы экспортозамещения в металлургии её

действие могут распространить и на другие отрасли экономики.

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