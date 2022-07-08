 

Мнение: В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

08.07.2022, 20:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новости смертной казни.

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил в пятницу мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщила пресс-служба Народного совета республики.

«Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в сообщении Telegram-канала парламента. Эта правовая норма вступит в силу после опубликования закона ДНР «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который приняли 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии Народного совета ДНР II созыва.

Как пояснила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, выступая в пятницу перед парламентом, «проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса». Этот пункт гласил, что положения кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года.

«Таким образом, положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного закона», — отметила Шишкина. По данным пресс-службы парламента, закон о внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного совета.

Приводя доводы необходимости снять мораторий на исполнение смертных приговоров, Шишкина отметила, что «возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений». Проект закона, как отметила она, был предложен «ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке».

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе. Кроме того, 1 июля власти ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Великобритании.

Однажды и в России так отменят.
Парочку наемников неплохо было бы довести до логичного завершения.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Скандалы: Корабль не наш

27.04.22 / “Пришел Рюрик и организовал государство с танками, ракетами” – историки об антинорманизме Путина

04.12.21 / Оверсайз, с элементами французского шика и асимметричные: как выбрать и с чем носить куртки и пальто из искусственного меха

10.10.20 / На установку нового дорожного знака «Тротуар» выделят 20 миллиардов рублей

01.03.21 / Роберта Кеннеди убил загипнотизированный киллер?

27.03.22 / Материал из опилок может стать отличной экологичной заменой пенопласту

20.08.21 / Обувь, которой много не бывает: тренды кроссовок на осень (модные фасоны и интересные новинки)

28.04.21 / В России предложили сделать платными детские площадки

14.04.22 / Из-за подорожания стройматериалов цены на квартиры в Москве взлетели

19.05.22 / ЕС потратит €300 млрд, чтобы стать независимым от российской энергии к 2030 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика