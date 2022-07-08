Мнение: В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

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В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил в пятницу мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщила пресс-служба Народного совета республики.

«Народный совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров», — говорится в сообщении Telegram-канала парламента. Эта правовая норма вступит в силу после опубликования закона ДНР «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который приняли 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии Народного совета ДНР II созыва.

Как пояснила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, выступая в пятницу перед парламентом, «проектом закона предлагается признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса». Этот пункт гласил, что положения кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года.

«Таким образом, положения Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни будут введены в действие со дня официального опубликования данного закона», — отметила Шишкина. По данным пресс-службы парламента, закон о внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного совета.

Приводя доводы необходимости снять мораторий на исполнение смертных приговоров, Шишкина отметила, что «возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений». Проект закона, как отметила она, был предложен «ввиду необходимости защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Донецкой Народной Республики в существующей на сегодняшний день военно-политической обстановке».

9 июня суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Они были взяты в плен в Донбассе. Кроме того, 1 июля власти ДНР предъявили обвинение еще двум наемникам из Великобритании.

Однажды и в России так отменят.

Парочку наемников неплохо было бы довести до логичного завершения.

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