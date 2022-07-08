 

TRT – из-за нехватки бензина шриланкийцы пересаживаются на велосипеды

08.07.2022, 19:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нехватка топлива на Шри-Ланке привела к обострению массовых протестов, продолжающихся в течение нескольких месяцев, передаёт TRT. Страна переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние десятилетия. Дефицит бензина в столице страны вынуждает её жителей пересаживаться с четырёхколесного на двухколёсный транспорт.

Тусита Кахадува обычно ездит на работу на своей машине. Но в последнее время его образ жизни меняют не только цены на бензин в столице Шри-Ланки.

На самом деле причина заключается в том, что для поездки на работу в больнице Коломбо он вообще не может его найти.

ТУСИТА КАХАДУВА, житель Коломбо: Сначала я стоял в очереди за бензином два или три часа, потом от четырёх до шести, затем срок ожидания увеличился до восьми часов. Примерно три недели назад я простоял в очереди за бензином три дня.

И он не единственный, кто вынужден пересесть с четырёх колес на два.

ВИКТОР ПЕРЕРА, владелец магазина велосипедов: Из-за топливного кризиса все покупают велосипеды. Они пытаются добраться до работы. Они не могут всё время стоять в очередях. Однако теперь импорт велосипедов также запрещён.

Нехватка топлива привела к обострению массовых протестов у правительственных зданий с требованием отставки президента Готабаи Раджапаксы, продолжающихся в течение многих недель. Для разгона толпы силовые структуры используют водомёты и слезоточивый газ.

Шри-Ланка переживает самый тяжёлый экономический кризис за последние десятилетия. С прошлого года цены на продукты питания подскочили на 80%. Продавцы отмечают, что многие из тех, кто приходит на этот рынок, не могут позволить себе то, что хотят купить.

ПРАДИП ДЖАЯСИНГХЕ, продавец на рынке: Это проблемы власть имущих. Когда у политиков возникают разногласия, люди становятся беспомощными. Ни у кого нет национальной стратегии или плана, и нет никого, кому мы могли бы об этом сказать.

Врачи опасаются, что из-за нехватки лекарств может рухнуть вся система здравоохранения. Самые элементарные услуги стали проблемой.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11.21 / Федотов день: приметы и традиции 20 ноября

18.12.21 / Счастливая жизнь – ключ к идеалу: советы по уходу за кожей от “Мисс мира” 1994 года Айшварии Рай Баччан

26.06.21 / Беглов: на санкционированных мероприятиях коронавирус распространяется «как-то иначе, медленнее что ли»

09.03.22 / Мнение: ЧВК Байдена на Украине! Только в этот раз Рембо – не вернется домой…

20.06.22 / Утопающая в нищете Айза с двумя прицепами вынуждена покинуть жилище: Села на шею отцу

07.12.20 / К 30-летию распада СССР ЦБ выпустит серию юбилейных банкнот

25.11.21 / Скандалы: Путь из Индии в Мексику лежал через Долгопрудный

24.03.22 / Хорошая хозяйка, заботливая жена, верная спутница: самые идеальные женщины по знаку зодиака

30.07.20 / Мнение: Соколов и Понасенков: типичные нарциссы – психопаты

10.06.21 / Не нужно уходить на самоизоляцию: на Кипре рассказали о послаблениях для туристов, которые вводятся с 10 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика