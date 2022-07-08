Мнение: Китайцы обогнали Теслу, упрощённая Лада Гранта и кустарные станки

1. Илону Маску пора бы уже устраивать новый скандал — скучные цифры снова против него. Китайская компания BYD обошла Теслу по объёмам продаж электромобилей, при том что биржевая стоимость BYD в шесть раз ниже, чем у Теслы. Нужно срочно придумать что-нибудь про Марс или про гиперлупу, а то хипстер-инвесторы могут заскучать (ссылка):



Китайский конкурент обогнал Tesla по продажам электромобилей и стал мировым лидером отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство экономической информации «Цайлянь».

За первое полугодие 2022-го компания BYD продала свыше 641 тысячи машин, показатель вырос на 315 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается Tesla, то с января по июнь 2022 года у компании было продано только 564 тысячи электромобилей.

BYD — крупнейший производитель машин в Китае. Весной 2022 года компания полностью прекратила производство автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибридных машин и электрокаров.

У китайцев есть ряд преимуществ перед американскими концернами. Это, во-первых, огромное население и огромный рынок. Во-вторых, Китай – крупнейший производитель литиевых батарей в мире (масштабы производства и доступность сырья дают возможность китайцам производить дешевле). В-третьих, современный Китай — высокоурбанизированная страна с гигантскими городами, а использование электромобилей на современном уровне технологий если где и имеет смысл, то именно в городах (для сравнительно коротких поездок и при наличии развитой инфраструктуры подзарядки).

В-четвёртых, Китай, в отличие от США и ЕС, не занимается развитием «зелёной энергетики» в ущерб углеводородной. Попытки движения в сторону сокращения угольной отрасли были (уж очень плохо в Китае с экологией и качеством воздуха), однако едва только это стало угрожать дефицитом энергии и остановкой экономического роста, китайцы сдали назад и развернули строительство десятков новых угольных энергоблоков. Это значит, что в целом китайская энергетика останется сбалансированной, и китайцы могут себе позволить такие дорогие игрушки, как электромобили. Тем более, что в Китае они дешевле.

В пятых, китайцы сделали ставку на гибридные машины. Фанаты Теслы уже успели обвинить BYD в подлоге: мол почти половина из произведённых её машин на самом деле являются не чистыми электромобилями, а гибридами, у которых есть как электрический, так и бензиновый движок (ссылка). Но это преимущество, а не недостаток, ибо возможности таких машин заметно выше.

2. Комментарий Романа Ковригина по поводу упрощённой модели Лады Гранты, которую АвтоВАЗ начал выпускать после прекращения поставок западных автокомпонентов (ссылка):



Я думал будет хуже. Помните умники острили, что скоро вернемся к карбюратору. Так вот, ничего подобного. Уж не знаю, как удалось таки собрать систему управления двигателем, может старые запасы, но двигатель там обычный, инжекторный, ничем не отличается от того что ставили раньше.

Кстати, кое-где я даже услышал, что как раз систему управления двигателем импортозаместили. Ну, делали то её и раньше в России, но из иностранных, причем некитайских компонент. Короче, факт, что с самой главной электроникой всё нормально.

Электро-стеклоподъемники, приводы зеркал, центральный замок тоже на месте. Короче, проще сказать чего нет, а вы уж оцените, так ли это важно для бюджетной машины.

Итак, нет подушки безопасности. Это большущий минус. Помню, когда Гранта только появилась, ВАЗ гордился тем, что это первая машина завода где Airbag уже в базе, в самой простой версии. Теперь, и уверен, что очень ненадолго, этого нет. Уверен скоро подушки начнут производить в России.

Нет ABS. Но, например, в моей Гранте, на которой я ездил 8 лет, тоже не было этих наворотов. Да и кажется и сейчас АБС не на всех комплектациях есть, машина то бюджетная. Ровно как и ESP точно не везде есть. Так что тут даже не упрощение, на дешевых версиях этого не было и раньше. И у меня была не самая бедная комплектация. Бюджетная, но не самая. Не было у меня и Эра-глонасс. Но тогда его вообще не было.

Собственно, по сути упрощения по сравнению с базовой версией Гранты лишь два – нет подушки и нет Эра-глонасс. Жаль, конечно, безопасность вещь не лишняя, но для многих из тех, кто такую машину покупает… ладно, не буду об этом.

Короче, я реально думал упрощений будет сильно больше. Но оказывается их почти нет. Машина едет, тормозит, рулится, сигналит, и осталась примерно такой же простой, какой и раньше была.

3. Читатели пишут (ссылка):

Станислав Зыкин. Проблема всё-таки не в клозетах, а в головах.

Я работал в мебельном цехе в такой ситуации. Угу, доходов еле-еле, станки закупать не за что. Потом предприниматель, который умел не только деньги из кармана в карман перекладывать, просто начал делать станки самостоятельно.

Казалось бы, в чем проблема? Закрепил дрель на упоре под нужным углом, добавил пару подписанных деталей в нужный размер для прикладывания к упору — готов станок для торцевой присадки.

Закрепил производственный фен на лист ДСП, добавил пару валиков из войлока для прижима и несколько прорезей лобзиком — и кромка клеится в одно движение, без ползания с утюгом.

Взял лист ДВП, разметил на нём основные схемы присадки, вставил кольца для фиксации сверла — присадка детали вручную осуществляется минуту заместо десятка.

Общее время производства изделия сократилось втрое, сделку сотрудникам скинули вдвое. Зарплаты и прибыль выросли. В итоге внезапно стало хватать на покупку нормальных станков. Невероятно!

Знаете, что в этот момент происходило в других цехах?

Ни-че-го.

Люди, даже видя пример кустарной оптимизации своими руками, вообще не рассматривали возможность сделать такое же у себя. У них же лапки, они ждут, когда им предложат станки за бесценок.

Потом меня помотало по профессиям и работам. И я реально не видел производства, которое нельзя было бы оптимизировать. Проблема ровно одна: всех всё устраивает. Поэтому люди вообще не рассматривают оптимизацию своими силами.