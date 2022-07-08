Работа не нравится, друзья раздражают, да еще и толстая: откуда появляются недовольства в жизни и как наладить мир с самим собой

Многим из нас кажется, что в жизни что-то не так. То начальник плохой, то на работе конфликты, то друзья раздражают, то в семье разлад, Если это все в норме, тогда есть претензии к себе: то ли толстая, то ли некрасивая и т. д. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.

Поиск своего я

Мы восхищаемся теми, кто идет своим путем и в то же время сами выбираем наиболее удобный и безопасный путь – шаблонный. Желание быть как все и соответствовать каким-то общепринятым нормам и стандартам приводит к недовольству жизнью. Ведь мы исходим в этот момент не из своих потребностей, а только пытаемся вписаться в какие-то рамки.

Нам навязывают шаблоны и стереотипы, которым мы слепо следуем и чувствуем себя из-за этого несчастными. Разорвать этот порочный круг можно только одним способом — найти себя, ответить себе на вопрос «Кто я?» и выбрать свой путь. Это означает поступать и выглядеть так, как хочется вам, а не как принято или как вам внушают или навязывают.

Рассмотрим несколько способов, как прийти к гармонии со своим я и понять свою сущность.

Определите ценности

Личность — это человек со своими личными принципами и установками. Определите, какая ваша система ценностей. Какие вещи делают вас счастливым, что вы категорически не приемлете, какой цели следуете, какие методы приветствуете, а какие – нет.

Например, в вашей системе ценностей могут быть доброта, эмпатия, честные и искренние отношения, основанные на доверии. А может быть, для вас на первом месте свобода, независимость, личное пространство и для вас неприемлемо полное растворение в партнере.

Научитесь принимать осознанные решения

Зачастую мы принимаем решения «на автомате». А вы постарайтесь сделать каждое свое действие осознанным. Отследите природу своих чувств и факторов, подталкивающих поступить так или иначе.

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Например, коллега попросил вас доделать его проект. У вас много своих дел, но вы согласились. Причем быстро и без раздумий. Проанализируйте, почему вы так поступили. Может, не умеете говорить «нет»? Привыкли быть безотказным, угодливым? Если бы коллега еще раз обратился к вам с подобной просьбой, вы бы поступили так же? Подобный анализ поможет вам понять себя лучше.

Развивайте чувство собственного достоинства и самоуважение

Обычно по течению плывут люди, которые привыкли быть как все и не выделяться, которые не знают себя, а потому легко поддаются внушению, чужой оценке. У них плохо обстоят дела с личной самооценкой и с отстаиванием личных границ.

Вам следует над этим поработать: научиться защищать свои интересы. Ведь вы уже проанализировали, что для вас приемлемо, а что нет. Теперь дело осталось за малым: не изменять своим правилам, даже если придется отвечать отказом. Развивайте в себе чувство собственного достоинства, чтобы вам было проще уважать себя и отстаивать личные границы.

Развивайте эмпатию

Работа над развитием эмоционального интеллекта помогает лучше раскрыть подлинное я. Старайтесь проявлять эмпатию в первую очередь к себе. Затем вам удастся транслировать это чувство и на окружающих. Это сделает вас более понимающим и добрым человеком.