В Подольске в реке утонул подросток

В подмосковном Подольске подростки решил перейти реку Пахру вброд, однако у них не получилось. Спасатели заметили, как два парня начали тонуть. Одного из них спасти не удалось.

ЧП произошло днем в четверг, 7 июля, на Беляевском пляже. Свидетели происшествия видели, как парни, даже не снимая одежды, вошли в реку, дошли до середины, а потом начали уходить на дно. Алкоголь дети не употребляли. По факту случившегося проводится проверка, сообщают “Вести Подмосковья”.