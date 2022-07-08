 

В Подольске в реке утонул подросток

08.07.2022, 19:24, Разное
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В подмосковном Подольске подростки решил перейти реку Пахру вброд, однако у них не получилось. Спасатели заметили, как два парня начали тонуть. Одного из них спасти не удалось.

ЧП произошло днем в четверг, 7 июля, на Беляевском пляже. Свидетели происшествия видели, как парни, даже не снимая одежды, вошли в реку, дошли до середины, а потом начали уходить на дно. Алкоголь дети не употребляли. По факту случившегося проводится проверка, сообщают “Вести Подмосковья”.



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