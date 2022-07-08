 

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов

08.07.2022, 19:24, Разное
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Уже не первый месяц ведутся разговоры о недвижимости покинувших Россию Аллы Пугачевой и Максима Галкина – в частности, об их особняке в деревне Грязь. Недавно выяснилось, что постройка является “замком-призраком”. Риелторы говорят, что дом знаменитой пары не имеет точного адреса, а значит, вполне может считаться незаконным самостроем.

Рассказывая об имуществе Пугачевой, журналисты вспомнили о другой недвижимости народной артистки – пятикомнатной квартире площадью 170 квадратных метров. Жилая площадь располагается на Тверской, в пяти минутах от Кремля. Она досталась певице и ее мужу Александру Стефановичу в 1980 году. После развода эти квадратные метры достались Примадонне.

Впрочем, с конца прошлого века Алла Борисовна не живет в этой квартире. В 2010-х певица пыталась сдавать жилплощадь в аренду, но квартиранты так и не заселились, поскольку знаменитость передумала.

Как пишет “Комсомольская правда”, некоторое время у этого объекта недвижимости было два хозяина – Алла Пугачева и Кристина Орбакайте владели по 1/2 квартиры. Однако в 2014 году народная артистка переписала свою долю на дочь. То есть артистка добровольно лишилась жилья, которое сегодня стоит около 150 миллионов рублей.

Возможно, и правильно, что Пугачева решила отдать квартиру дочери. Все-таки, как сообщает “Радио 1”, цены на недвижимость в Москве падают, а значит, избавляться от апартаментов звезде было бы невыгодно. Возможно, Орбакайте найдет способ пристроить квартиру – все-таки у нее трое детей.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева покинула Израиль. Сейчас певица вместе с мужем Максимом Галкиным находится в Латвии. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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