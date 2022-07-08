Пулковская таможня остановила контрабанду 1500 диких животных под видом косметики

В состав партии также вошли 158 наименований ювелирных изделий, изысканных вин, табачных изделий и ряд незадекларированных товаров, в том числе детские смеси, одежда и обувь.

Работники Пулковской таможни пресекли контрабанду 1400 парнокопытных рогов и 120 когтей из РФ во Вьетнам под видом косметики. Об этом рассказали в Службе таможенной информации в пятницу. “Эти партии отправлялись из Санкт-Петербурга в Дубай с конечным пунктом назначения во Вьетнаме. Таможня использовала рентгеновское досмотровое оборудование для контроля нарушений, а не шампунь, зубную пасту и предметы личной гигиены, заявленные в товаросопроводительных документах, и инспекторы обнаружили 1426 штук. рога парнокопытных, 120 когтей хищника, поток бобров и другие части дикой природы”, – говорится в сообщении.

Кроме того, из партии диких животных таможенники также изъяли 158 единиц ювелирных изделий, марочное вино, табачные изделия, большое количество незадекларированного детского сухого молока, одежду, обувь, часы, автозапчасти, косметику и другие товары народного потребления. Общий вес груза около 5 тонн.

Как отмечают в пресс-службе Пулковской таможни, в данном случае имеются признаки уголовного правонарушения по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда особо ценных диких животных») и ст. Статья 200.2 УК РФ («Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий»). Кроме того, таможенники отметили признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. Статьи 16.2 («незадекларированные или заведомо задекларированные товары») и 16.2 КоАП РФ. Статья 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений»).

Источник: tass.ru