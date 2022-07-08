 

Газпром-Медиа прокомментировал новые санкции Канады против России

08.07.2022, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Включение канадским правительством российских СМИ и медиа-изданий в санкционный список – это шаг, направленный на ограничение сотрудничества между странами в творческих отраслях. Александр Жаров, генеральный директор медиа-холдинга “Газпром”, рассказал ТАСС в пятницу.
То, что нас не убивает, делает нас сильнее”. То, что это происходит в глобальном масштабе, явно нехорошо: и коллеги, и другие практически ограничиваются сотрудничеством в творческих индустриях. Так что если вы будете мыслить локально, ничего плохого не случится. Ограничения всегда негативны в глобальном масштабе”.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Канады ввели санкции в отношении 29 физических лиц и 15 организаций из России. В список попали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также журналистка Екатерина Андреева и десятки других российских журналистов, ТАСС, Первый канал, RT, Sputnik, Вести.Ru, НТВ, информационные агентства Regnum, ВГТРК, Газпром-Медиа и телеканалы Россия-1, Россия-24 и Национальная информационная корпорация. В список попали Россотрудничество, Роскомнадзор и их руководитель Андрей Липов.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.21 / “Дорогой подарок”: телеведущая Ксения Бородина преподнесла матери золотые часы в честь дня рождения

09.07.21 / Скандалы: Милана Миломанова испугалась мести Тарзана

09.12.21 / Размытые губы – отличный трюк с макияжем для тех, у кого края губ менее выражены (техника выполнения)

14.02.22 / Суд, на выезд с вещами

29.05.21 / Когда-то модное слово, цифровая трансформация меняет рынки

21.05.22 / Independent – легко отделался — Джонсон поплатился за «партигейт» одним-единственным штрафом

02.03.22 / Евросоюз отключит Россию от Гольфстрима

20.11.21 / И со смертью Цукерберг скоро что-нибудь придумает

23.07.20 / Деми Ловато помолвлена с актером Максом Эрихом: фото впечатляющего кольца

04.02.22 / Друг Александра Абдулова рассказал о его многочисленных романах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика