Газпром-Медиа прокомментировал новые санкции Канады против России

Включение канадским правительством российских СМИ и медиа-изданий в санкционный список – это шаг, направленный на ограничение сотрудничества между странами в творческих отраслях. Александр Жаров, генеральный директор медиа-холдинга “Газпром”, рассказал ТАСС в пятницу.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее”. То, что это происходит в глобальном масштабе, явно нехорошо: и коллеги, и другие практически ограничиваются сотрудничеством в творческих индустриях. Так что если вы будете мыслить локально, ничего плохого не случится. Ограничения всегда негативны в глобальном масштабе”.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Канады ввели санкции в отношении 29 физических лиц и 15 организаций из России. В список попали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также журналистка Екатерина Андреева и десятки других российских журналистов, ТАСС, Первый канал, RT, Sputnik, Вести.Ru, НТВ, информационные агентства Regnum, ВГТРК, Газпром-Медиа и телеканалы Россия-1, Россия-24 и Национальная информационная корпорация. В список попали Россотрудничество, Роскомнадзор и их руководитель Андрей Липов.

Источник: tass.ru