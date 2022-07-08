Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании в области биобезопасности

Правительство РФ поручило МИД РФ подписать соглашение по биобезопасности с Беларусью. Соответствующий приказ был опубликован на официальном правовом портале в пятницу.

“Принятие предложения МИД РФ о подписании Соглашения по биобезопасности между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь”. Министерство иностранных дел РФ подпишет вышеуказанный меморандум от имени Правительства РФ по поручению Правительства России”. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: tass.ru