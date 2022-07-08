В Украине назвали общую численность войск

Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».

В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.

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