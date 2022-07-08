Кравцов заявил о планах ввести российские стандарты в школах Донбасса

Особое внимание уделяется поддержке школ в ДНР и ЛНР, к 1 сентября 1120 школ Донбасса начнут работу по российским образовательным стандартам, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что в школах ДНР и ЛНР учебный процесс должен строиться по отечественным, самым высоким стандартам качества, передает РИА «Новости».

«Рассчитываем, что в новом учебном году в ДНР, ЛНР откроется 1120 школ», – сказал Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что 865 школ уже завершили год по российским образовательным стандартам, школьники могли сдавать ЕГЭ, этим воспользовались порядка 100 школьников.

Ранее сообщалось, что выпускники средней общеобразовательной школы №15 в Мелитополе Запорожской области получили первые аттестаты российского образца.

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