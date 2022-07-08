 

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

08.07.2022, 19:05, Новости дня
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На юго-востоке столицы произошла драка со стрельбой, в ней участвовали порядка 20 человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Драка произошла в третьем Крутицком переулке в районе дома 13. В ней приняли участие более 20 человек, один из участников в ходе потасовки совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия, предположительно, пистолета», – сказал собеседник ТАСС.

 

В ГУ МВД по Москве пояснили, что сообщение в полицию о конфликте поступило в 15.00. Полицейские, прибывшие на место, установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в драку.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало», – уточнили в ведомстве.

В конце июня в городе Красногорске Московской области произошла уличная драка со стрельбой, в полицию доставлено 13 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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