В ГИБДД предложили ввести параллельную систему оплаты штрафов

На закрытом заседании коллегии ГИБДД полковник Валерий Лапушкин выступил с докладом «Безопасность на российских дорогах» и предложил ввести параллельную систему оплаты штрафов.

Она будет удобной как для инспекторов, так и для автомобилистов, а также сэкономит бюджетные средства на премии сотрудникам.

– Сами посудите, зачем нам лишняя бюрократия в условиях экономического кризиса? – задался вопросом докладчик. – Администрирование сбора штрафов – вещь довольно затратная, она требует и новых, более мощных серверов, и увеличения штатов, а если ещё автолюбитель обращается в суд, то может парализовать работу судебной системы. А ведь недавно мы отлично справлялись без этого. И сейчас справимся.

Лапушкин уточнил, что предлагает позволить автолюбителям самим выбирать, как именно они хотят оплатить штраф.

– Если он (водитель – прим.) такой патриот и хочет пополнить казну, то можно и выслать ему квитанцию, но нужно дать возможность оплатить на месте без лишней волокиты и налогов, – считает полковник.

Чтобы простимулировать автолюбителей пользоваться новой системой оплаты, предлагается не начислять таким нарушителям штрафные баллы и не считать их нарушения ПДД – административными правонарушениями.

Предложение было принято к углублённой проработке, ближайшие новости на эту тему следует ожидать к концу месяца. Далее на коллегии заслушали доклад о вреде использования автоматических средств фиксации ПДД без присутствия сотрудника ГИБДД.

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