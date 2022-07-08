Джонсону не удалось справиться с британской экономической дилеммой – его преемнику придётся выдумать что-нибудь ещё

Отсутствие плана выводу Великобритании из самого тяжёлого за полвека экономического кризиса оказалось для Бориса Джонсона фатальным, пишет Handelsblatt. Инфляция растёт стремительными темпами, экономический рост зашёл в тупик, однако в основе бедствий Великобритании прежде всего лежит низкий рост производительности труда. Джонсон пытался преодолеть экономический кризис за счёт снижения налогов, но этого оказалось недостаточно. Его преемник должен выдумать что-нибудь ещё.



AP

Без драмы не обошлось. Даже уход с поста премьер-министра был организован Борисом Джонсоном «с помпой». Стране надоел «характерный актёр», которого часто называют «политическим клоуном», однако он продолжал бороться за пост, пишет Handelsblatt.

В конце концов, однако, Джонсону пришлось «смириться со своей участью» и уйти в отставку.

Теперь многие британцы вздохнут с облегчением. Прошло то время, когда им приходилось думать о том, говорит ли им правду их собственный премьер-министр или дурачит их вновь. Джонсон «протолкнул» брексит, предоставив людям ложные сведения, а затем «продал» как большую победу для страны. Фактически Великобритания сегодня находится в худшем экономическом положении, чем если бы она осталась в ЕС.

Даже в ходе разбирательств по поводу печально известной вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна Джонсон не слишком аккуратно обращался с фактами. Тот факт, что он «продвигал, а затем прикрывал» члена Консервативной партии, обвинённого в сексуальном насилии, является достаточным свидетельством его лжи. Джонсон запутался в собственных показаниях.

Однако фатальным для Великобритании стало то, что у премьер-министра не было плана по выводу страны из самого тяжёлого за полвека экономического кризиса.

Его план по «выравниванию» условий жизни между индустриальным, более бедным севером и консервативным, более богатым югом, «застрял на полпути».

В конце концов, Джонсон не смог определиться, защищать ли ему «красную стену» недавно завоеванных избирателей на севере страны или «синюю стену» основного консервативного электората на юге.

По существу, похвальная инициатива Джонсона по объединению страны в экономическом плане терпит неудачу прежде всего потому, что стоимость жизни повсеместно выходит из-под контроля, а правительство даже не знает, кому помогать в первую очередь.

Если взглянуть на британскую экономику как на «больного человека Европы», то в глаза в первую очередь бросится высокая инфляция (более 9%) и зашедший в тупик экономический рост.

Однако в основе бедствий Великобритании лежит низкий рост производительности труда, составляющий в настоящее время около 0,2%, — проблема, которую пытались решить уже многие правительства.

По данным британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), после окончания Второй мировой войны рост производительности труда в Великобритании отставал от других ведущих развитых стран. NIESR предполагает, что причиной являются глубоко укоренившиеся структурные проблемы.

Другими словами, Великобритании ещё не удалось обучить своих граждан и организовать свою экономику таким образом, чтобы британцы могли преуспевать не только в финансовом мире Лондонского Сити, но и «сыграть в Лиге чемпионов производственного сектора».

В Великобритании находятся одни из лучших университетов мира, Лондон является «Меккой для европейских стартапов», а научно-технологическая сфера переживает расцвет — условия для нового экономического старта благоприятны.

У Джонсона не было ответа на эту дилемму. Он хотел вывести экономику из экономического кризиса за счёт снижения налогов. Его преемнику придётся выдумать что-нибудь ещё.

Однако добиться этого можно только в том случае, если следующий британский премьер-министр будет соблюдать первую заповедь каждого правительства: «Не навреди!» В первую очередь это предполагает максимальное смягчение негативных последствий брексита. Хорошим началом стало бы быстрое разрешение спора с ЕС вокруг протокола по Северной Ирландии.

Страна заслуживает компетентного и серьёзного правительства. Джонсон не подходил на роль его главы, считает Handelsblatt.