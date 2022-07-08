Глубокие разногласия и неготовность к диалогу – на Бали стартовала встреча глав МИД G20

В Индонезии началась встреча министров иностранных дел стран G20, пишет The Guardian. На острове Бали впервые после начала спецоперации на Украине встретится со своими западными коллегами и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По мнению экспертов, разногласия по вопросу урегулирования украинского кризиса и его глобальных последствий среди стран-участниц настолько велики, что главам МИД вряд ли удастся достичь каких-либо существенных договорённостей.



AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия во встрече глав МИД G20. Впервые с начала российской спецоперации на Украине Лавров встретится с коллегами из западных стран, пишет The Guardian.

Среди стран-участниц существуют глубокие разногласия по вопросу урегулирования украинского кризиса и его глобальных последствий, например роста стоимости продовольствия и топлива, поэтому эксперты сомневаются, что главам внешнеполитических ведомств удастся достичь каких-либо существенных договорённостей. В то время как западные страны жёстко критикуют действия Москвы и вводят против неё санкции, другие — Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка — отказываются занимать столь резкую позицию.

В среду Лавров призвал все стороны приложить усилия для защиты международного права. В начале недели представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон «соблюдает международные правила только по собственному усмотрению». Он подчеркнул, что «так называемый мировой порядок, основанный на правилах, на самом деле создан горсткой стран для удовлетворения личных интересов США».

В четверг представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер заявил, что в ходе встречи главы МИД западных стран не собираются «работать, как ни в чём не бывало».

Джошуа Курланцик, старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, предполагает, что хозяин саммита G20 президент Индонезии Джоко Видодо, вероятно, просто надеется избежать «катастрофы».

По его словам, за столом переговоров собралось такое разнообразие стран и точек зрения, что ход встречи будет почти невозможно держать под контролем. «Разногласия между некоторыми странами G20 столь велики, что прийти к каким-либо выводам практически по любому поводу не представляется возможным. Будет просто чудом, если никто не выйдет из зала заседаний в знак протеста, как это произошло во время встречи министров финансов».

Некоторые западные страны пригрозили бойкотировать встречи G20, однако во вторник Госдепартамент США заявил, что Блинкен станет «полноправным и активным участником» грядущего заседания. Официальных переговоров между Блинкеном и Лавровым не планируется.

«Мы хотели бы увидеть серьёзность со стороны РФ относительно дипломатии. Пока что мы этого не видели, — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. — Мы хотели бы, чтобы российская сторона дала нам повод встретиться с ними на двусторонней основе, с министром иностранных дел Лавровым».

Помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк заявил, что Блинкен проведёт отдельные переговоры с министром иностранных дел Китая, «чтобы обсудить наличие барьеров» в американо-китайских отношениях и для того, чтобы конкуренция «не переросла в неверные оценки или конфронтацию». «Это будет ещё одна возможность … выразить наши ожидания от Китая относительно того, что он будет делать и чего не будет в контексте Украины», — отметил он.

По словам американских официальных лиц, глобальный кризис цен на продовольствие и энергоносители станет одной из центральных тем встречи глав МИД G20.

Президент Индонезии Джоко Виводо недавно посетил Украину и Россию и призвал принять меры по возобновлению экспорта, на который в значительной степени полагается Индонезия и многие другие страны.

Индонезия придерживается «независимого и активного» подхода к внешней политике и стремится представить себя нейтральным субъектом, который мог бы способствовать активизации переговоров, пишет издание.

По мнению Джошуа Курланцика из американского Совета по международным отношениям, Джоко Виводо, вероятно, надеется «показать себя мировым лидером и просто избежать катастрофической встречи», отмечает The Guardian.