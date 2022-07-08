Освежат образ, а укладывать их легко: несколько модных многослойных стрижек с челкой для средней длины
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Многослойные стрижки средней длины с челкой придают женщинам свежий вид, к тому же их достаточно легко укладывать. Длина универсальна и обеспечивает преимущества как коротких, так и длинных волос.
Локоны средней длины могут быть очень простыми в укладке. Такая стрижка будет идеальной для тех, кто предпочитает естественную текстуру волос. Дело в том, что средняя длина не требует большого количества слоев.
Важно учитывать свой образ жизни, прежде чем выбирать челку и многослойную стрижку средней длины. Челка может сильно раздражать, если вы к ней готовы. Ее каждое утро нужно укладывать. Кроме того, средняя длина, которая не требует много слоев, может показаться несовременной.
Для тех, кто привык носить хвостики и пучки, такая стрижка не лучший вариант, поскольку собрать все волосы в высокий пучок не получится.
Вот несколько примеров средних стрижек с челкой, которые могут вдохновить на смену имиджа в летнем сезоне.
Длинный лохматый боб с челкой-аркой (главное фото)
Для круглого лица хорошо подойдет длинный лохматый боб с челкой в виде арки. Стрижка эффектно обрамляет лицо, представляя его в наиболее выгодном свете.
Лохматые слои с боковой челкой
Вариант для тех, кому наскучила своя прическа. Лохматые слои добавляют волосам объема и подвижности, а мягкая боковая челка сохраняет изысканный вид.
Объемная многослойная прическа на светлых волосах
Светлые волосы особенно эффектно смотрятся в многослойных стрижках средней длины. Прерывистые слои придают идеальный объем густым волосам.
Стрижка с длинными слоями
Это вариант могут выбрать девушки, желающие добавить объема, но опасающиеся челки. Для тонких волос лучше всего подойдут короткие и средней длины многослойные стрижки с челкой. Чтобы добавить объема и текстуры, нужно использовать специальные средства для укладки.
Небрежная прическа с прямой челкой
Прямая челка – отличный акцент для небрежной стрижки. Челка может пугать некоторых девушек, но она великолепно смотрится с многослойными стрижками средней длины, особенно в сочетании с рваными слоями.
Тонкие слои с боковой челкой
В поисках нового стиля можно обратиться к стрижке с тонкими слоями и великолепной боковой челкой в стиле “Бардо”, которая также известна как “шторка”. Боковая челка придает привлекательности и делает стильной обычную многослойную стрижку.
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С короткими слоями и челкой-шторкой
Для волос средней длины хорошо подойдет стрижка с более короткими слоями и челкой-шторкой. Волосы нужно завить с помощью плойки и взъерошить, используя текстурирующий спрей, чтобы получился непринужденный вид.
Круглый боб с мягкими слоями и редкой челкой
Это одна из самых элегантных причесок, которая к тому же никогда не выходит из моды. Особенно эффектно она смотрится с волосами средней длины и мягкой челкой.
Стрижка средней длины, обрамляющая лицо
Чтобы изменить надоевшую прическу из средних волос, можно попробовать стрижку, обрамляющую лицо. Она идеально подходит обладательницам овальной формы.
Длинный боб с волнами и рваной челкой
Чтобы создать непринужденный образ, можно сделать длинный боб с рваной челкой. Прическа лучше всего будет смотреться на коротких и средних волосах. Усилить пляжные волны можно с помощью щипцов и текстурирующего спрея.
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