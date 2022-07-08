 

Освежат образ, а укладывать их легко: несколько модных многослойных стрижек с челкой для средней длины

08.07.2022, 18:12, Разное
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Многослойные стрижки средней длины с челкой придают женщинам свежий вид, к тому же их достаточно легко укладывать. Длина универсальна и обеспечивает преимущества как коротких, так и длинных волос.

Локоны средней длины могут быть очень простыми в укладке. Такая стрижка будет идеальной для тех, кто предпочитает естественную текстуру волос. Дело в том, что средняя длина не требует большого количества слоев.

Важно учитывать свой образ жизни, прежде чем выбирать челку и многослойную стрижку средней длины. Челка может сильно раздражать, если вы к ней готовы. Ее каждое утро нужно укладывать. Кроме того, средняя длина, которая не требует много слоев, может показаться несовременной.

Для тех, кто привык носить хвостики и пучки, такая стрижка не лучший вариант, поскольку собрать все волосы в высокий пучок не получится.

Вот несколько примеров средних стрижек с челкой, которые могут вдохновить на смену имиджа в летнем сезоне.

Длинный лохматый боб с челкой-аркой (главное фото)

Для круглого лица хорошо подойдет длинный лохматый боб с челкой в виде арки. Стрижка эффектно обрамляет лицо, представляя его в наиболее выгодном свете.

Лохматые слои с боковой челкой

Вариант для тех, кому наскучила своя прическа. Лохматые слои добавляют волосам объема и подвижности, а мягкая боковая челка сохраняет изысканный вид.

Объемная многослойная прическа на светлых волосах

Светлые волосы особенно эффектно смотрятся в многослойных стрижках средней длины. Прерывистые слои придают идеальный объем густым волосам.

Стрижка с длинными слоями

Это вариант могут выбрать девушки, желающие добавить объема, но опасающиеся челки. Для тонких волос лучше всего подойдут короткие и средней длины многослойные стрижки с челкой. Чтобы добавить объема и текстуры, нужно использовать специальные средства для укладки.

Небрежная прическа с прямой челкой

Прямая челка – отличный акцент для небрежной стрижки. Челка может пугать некоторых девушек, но она великолепно смотрится с многослойными стрижками средней длины, особенно в сочетании с рваными слоями.

Тонкие слои с боковой челкой

В поисках нового стиля можно обратиться к стрижке с тонкими слоями и великолепной боковой челкой в стиле “Бардо”, которая также известна как “шторка”. Боковая челка придает привлекательности и делает стильной обычную многослойную стрижку.

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С короткими слоями и челкой-шторкой

Для волос средней длины хорошо подойдет стрижка с более короткими слоями и челкой-шторкой. Волосы нужно завить с помощью плойки и взъерошить, используя текстурирующий спрей, чтобы получился непринужденный вид.

Круглый боб с мягкими слоями и редкой челкой

Это одна из самых элегантных причесок, которая к тому же никогда не выходит из моды. Особенно эффектно она смотрится с волосами средней длины и мягкой челкой.

Стрижка средней длины, обрамляющая лицо

Чтобы изменить надоевшую прическу из средних волос, можно попробовать стрижку, обрамляющую лицо. Она идеально подходит обладательницам овальной формы.

Длинный боб с волнами и рваной челкой

Чтобы создать непринужденный образ, можно сделать длинный боб с рваной челкой. Прическа лучше всего будет смотреться на коротких и средних волосах. Усилить пляжные волны можно с помощью щипцов и текстурирующего спрея.



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