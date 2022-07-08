 

Богемное, с элементом гламура и романтическое: самые очаровательные модели платьев с вырезом для гостьи на свадьбе

08.07.2022, 18:12, Разное
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Если пригласили на свадьбу, то важно правильно подобрать для себя наряд, чтобы выглядеть просто потрясающе. Отличным решением для лета станет платье с красивыми вырезами.

Такие модели не только подчеркивают фигуру, делая ее более привлекательной, но и несколько усиливают загар. Вот несколько отличных моделей нарядов, которые идеально подойдут совершенно любой гостье на свадьбе.

Платье с простым вырезом

Иногда, чтобы выглядеть потрясающе, не нужно выбирать что-то слишком сложное и замысловатое. Наряд, выполненный из легкой струящейся ткани, станет потрясающим вариантом.

Платье с квадратным вырезом и двумя боковыми разрезами на талии является универсальным вариантом, но при этом выглядит просто потрясающе. Его можно использовать и для повседневной носки, самое главное – правильно подобрать обувь и аксессуары.

Так как платье длины миди, то обувь может быть как на каблуках, так и на плоском ходу. Все зависит от собственных предпочтений и того, в чем будет более комфортно.

Богемное платье

Этот наряд красивый, удобный, практичный и подходит для каждодневной носки. Платье с вырезами в богемном стиле выполнено из легких тканей, со струящейся довольно широкой юбкой и длинными рукавами. В таком наряде каждая женщина будет выглядеть просто восхитительно. Это универсальный вариант для летней свадьбы.

Платье может быть выполнено в приглушенных тонах или же с ярким цветочным принтом. Хорошо смотрится наряд с регулируемыми завязками и открытой спиной.

Гламурное платье

Для свадьбы просто потрясающе подойдет модное и элегантное вечернее платье с элементами гламура. Эффектно выглядит наряд длиной в пол с глубоким вырезом горловины, красивой пряжкой в области талии и струящимися широкими рукавами.

Лучше всего дополнить этот наряд темными или металлизированными аксессуарами, чтобы они соответствовали стилю. Также стоит надеть обувь на каблуках и взять небольшую красивую сумочку.

Романтическое платье

Этот наряд выглядит не только красиво, но и романтично. Стоит выбрать платье с вырезами на талии, бедрах или спине, с короткими рукавами и цветочными принтами.

Стоит сделать красивую романтичную прическу и правильно подобрать аксессуары. Так вы будете уверенными в том, что ваш образ никого не оставит равнодушным. Отлично смотрятся короткие модели платьев.

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Платье для поколения Z

Девушки, которые относятся к поколению Z, также могут надеть красивое и стильное платье с вырезами. Для этого стоит просто выбрать наряд длины миди или до щиколотки.

Дополнить платье можно аксессуарами флуоресцентных цветов, которые будут контрастировать с более классическими и приглушенными тонами. Стоит не бояться экспериментировать с аксессуарами и обувью, чтобы создать просто потрясающий образ, который точно не останется незамеченным.

Платье, которое поможет подчеркнуть загар

Эффект загара можно создать или подчеркнуть при помощи стильных и смелых цветовых сочетаний.

Кислотные зеленые, желтые, оранжевые, лиловые и розовые тона выглядят просто превосходно. Наряды этой цветовой гаммы можно красиво сочетать вместе с такими аксессуарами, как серьги, сумки и обувь. Так вы точно будете блистать и находиться в центре внимания.

Красиво смотрится наряд популярного в этом году оттенка Very Peri. Стоит сделать ставку на короткую модель, которая поможет подчеркнуть загорелые ножки.

Смелое платье

Это красивый и фантастический наряд с вырезами, который отлично подойдет для смелых девушек.

Красиво смотрится платье ярких тонов с многочисленными вырезами. Это отличный способ продемонстрировать живот, спину, ноги, плечи. Хороший вариант для неформального торжества на природе. Вместе с монохромными аксессуарами успех точно обеспечен.



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