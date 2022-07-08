“Будут дразнить”: стало известно имя тайного сына Нюши

Популярная российская певица Нюша счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым уже больше пяти лет. В 2018 году артистка подарила возлюбленному дочь. Супруги дали наследнице необычное имя – Симба. Свое решение пара объяснила любовью к мультфильму “Король Лев”, который вышел в 1994 году.

Летом прошлого года стало известно о том, что 31-летняя артистка ждет еще одного ребенка. В декабре появился на свет сын Нюши и Игоря, однако в Сети наследника знаменитой пары стали называть тайным, поскольку его имя держалось в секрете до недавнего времени.

Спустя полгода журналисты выяснили, как зовут сына Нюши. В этот раз певица не стала перебирать имена героев любимого мультфильма, а просто назвала малыша Сафроном. “Чувствуем, что малого все равно будут дразнить Пумбой”, – написал автор телеграм-канала Super.ru.

Напомним, что с недавних пор Нюша Шурочкина не живет в России. После начала спецоперации на Украине певица вместе с мужем и детьми перебралась в Дубай. Также артистка рассказывала, что собирается переехать в Израиль и освоить новую профессию. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.