 

Володин призвал запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

08.07.2022, 18:00, Разное
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Политик отметил, что в этом году впервые отмечается официально День семьи, любви и верности. “Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, с выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в нашей стране однополые браки. Попытки навязать российскому обществу чуждые ценности провалились, констатировал спикер.

“Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей”, – считает он.

Спикер Госдумы 8 июня направил законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ подготовлен заксобранием Севастополя.

В июле 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию ввести юридическую процедуру для признания однополых браков. “Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции”, – говорил Володин.



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