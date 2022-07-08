Продано 50 000 дополнительных билетов на поезда между Москвой и Симферополем

Пресс-служба компании “Гранд Сервис Экспресс” объявила в пятницу о том, что на период с июля по сентябрь дополнительно выделено 50 000 билетов на поезда между Москвой и Симферополем.

Поезд будет состоять из одноэтажных купе и плацкарт. Поезд отправляется с Казанского вокзала в 22:30 по московскому времени и прибывает в Симферополь в 7:20 по московскому времени на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется в 23:55 по московскому времени и прибывает в Москву в 11:25 по московскому времени. По данным компании, всего из Москвы в Крым ходят девять поездов: четыре поезда по маршруту Москва-Симферополь, два поезда до Феодосии и поезда до Керчи, Евпатории и Севастополя. В общей сложности к 2022 году “Гранд Сервис Экспресс” будет курсировать по 18 маршрутам из разных регионов РФ в Крым.

Единственный гражданский аэропорт в Крыму не работает с конца февраля; ближайшие аэропорты находятся в Сочи и Ставропольском крае. Начинаются работы по увеличению железнодорожного сообщения: Grand Service Express планировал продать до 4,8 млн. мест, что более чем в два раза превышает его вместимость в 2021 году, а также поезд Адлер-Симферополь-Адлер, который будет курсировать с 1 января. Он начнет действовать с 1 июня и обеспечит путешественникам удобные стыковки с аэропортом Сочи. Будут внедрены мультимодальные транспортные системы, где по единому билету пассажиры будут добираться до места назначения различными видами транспорта.

Источник: tass.ru