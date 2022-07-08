 

Продано 50 000 дополнительных билетов на поезда между Москвой и Симферополем

08.07.2022, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пресс-служба компании “Гранд Сервис Экспресс” объявила в пятницу о том, что на период с июля по сентябрь дополнительно выделено 50 000 билетов на поезда между Москвой и Симферополем.
Поезд будет состоять из одноэтажных купе и плацкарт. Поезд отправляется с Казанского вокзала в 22:30 по московскому времени и прибывает в Симферополь в 7:20 по московскому времени на следующий день. В обратном направлении поезд отправляется в 23:55 по московскому времени и прибывает в Москву в 11:25 по московскому времени. По данным компании, всего из Москвы в Крым ходят девять поездов: четыре поезда по маршруту Москва-Симферополь, два поезда до Феодосии и поезда до Керчи, Евпатории и Севастополя. В общей сложности к 2022 году “Гранд Сервис Экспресс” будет курсировать по 18 маршрутам из разных регионов РФ в Крым.

Единственный гражданский аэропорт в Крыму не работает с конца февраля; ближайшие аэропорты находятся в Сочи и Ставропольском крае. Начинаются работы по увеличению железнодорожного сообщения: Grand Service Express планировал продать до 4,8 млн. мест, что более чем в два раза превышает его вместимость в 2021 году, а также поезд Адлер-Симферополь-Адлер, который будет курсировать с 1 января. Он начнет действовать с 1 июня и обеспечит путешественникам удобные стыковки с аэропортом Сочи. Будут внедрены мультимодальные транспортные системы, где по единому билету пассажиры будут добираться до места назначения различными видами транспорта.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Мнение: Упырь Лукашенко и гуманист Путин…

26.11.20 / «Инопланетное существо» вылезло из мертвого богомола

04.01.22 / «Считаю, что есть угроза моей личной безопасности»

26.03.22 / И не друг, и не враг атак

05.06.21 / Кировских чиновников наградили автомобилями и квартирами за победу школьников на олимпиаде

16.06.22 / Мнение: Было – стало

22.01.21 / Скандалы: Неравный бой Ильи Резника

29.11.21 / Ученые сообщили о снижающем риск смерти оптимальном времени для завтрака

14.03.21 / Госдума приняла закон о запрете дарения носков на 23 февраля

04.12.21 / Медведев вручил партбилеты «Единой России» главам ДНР и ЛНР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика