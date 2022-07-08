 

Новый глава полиции Лондона был назначен после скандала с расследованием, проведенным партией Джонсона

08.07.2022, 17:54, Разное
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Прити Патель, глава Министерства внутренних дел Великобритании, назначила Марка Роули главой лондонской полиции. Скотланд-Ярд объявил об этом в пятницу.
“Для меня большая честь быть комиссаром столичной полиции”, – сказала 57-летняя Роули, которая начала свою карьеру в полиции в 1987 году. Я благодарен главе Министерства внутренних дел и мэру [Лондона Садику Хану] за их поддержку срочных реформ, необходимых для успешной борьбы с преступностью в современном быстро меняющемся мире.

В последние месяцы полиция Лондона оказалась под огнем за свое первоначальное нежелание расследовать возможные нарушения строгих правил страны в отношении вирусов, в результате чего премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку на срок 2020-2021 гг. и обжаловал сроки давности по делам. Скотланд-Ярду пришлось изменить свою позицию под давлением общественности. В результате Джонсон и его жена Кэрри были оштрафованы за нарушение правил обращения с коронавирусом.

Кроме того, некоторые участники кампании обвиняют бывшего начальника столичной полиции Крессиду Дик в нежелании проводить внутренние реформы правоохранительных органов, чтобы сделать их более инклюзивными. Десятки лондонских полицейских склонны к расизму и снисходительности. Об этом говорится в отчете Независимого органа по вопросам поведения полиции, который расследует жалобы граждан Англии и Уэльса на действия сотрудников полиции.

Источник: tass.ru



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