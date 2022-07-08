 

Площадь посевных в Калининградской области увеличилась на 4,6 тыс. га к уровню прошлого года

08.07.2022, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Озимые зерновые культуры в регионе занимают 46% посевных площадей, что составляет примерно 137 000 га.
Полевая инспекция весной была организована и прошла в оптимальные сроки. Как отметила заместитель председателя областного правительства, министр регионального сельского хозяйства Наталья Шевцова, структура посевных площадей сформирована в соответствии с региональными рынками потребления и экспорта с учетом потребностей развития промышленности, селекции и поддержки размещения потока. “В целом, полевые работы в этом году проходили организованно и в идеальных сельскохозяйственных условиях, что является важным фактором для достижения высоких урожаев в будущем”, – говорится в пресс-релизе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.22 / Посольство РФ сообщило о гибели россиянки

01.12.21 / Все дело в венике. Как правильно купить и в какое время убирать, чтобы были деньги

01.12.21 / РУДН присвоят имя Жана Беделя Бокассы

18.12.20 / Джиллиан Андерсон рассталась со сценаристом “Короны” Питером Морганом

02.04.21 / Криминальный спрут с навыками кунг-фу – Китайские триады

16.06.22 / Рост цен на электроэнергию заставляет европейские компании закрывать заводы

22.03.22 / 18-летняя Милли Бобби Браун сняла свой первый короткометражный фильм

07.06.22 / Центр госуслуг района Марьино переехал на новый адрес

03.06.21 / Этим летом без них никак: как вписать в свой образ соломенные аксессуары

04.12.21 / Первое свидание, утро, бизнес-ланч: эксперт рассказал о правильном выборе духов на все случаи жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика