Площадь посевных в Калининградской области увеличилась на 4,6 тыс. га к уровню прошлого года

Озимые зерновые культуры в регионе занимают 46% посевных площадей, что составляет примерно 137 000 га.

Полевая инспекция весной была организована и прошла в оптимальные сроки. Как отметила заместитель председателя областного правительства, министр регионального сельского хозяйства Наталья Шевцова, структура посевных площадей сформирована в соответствии с региональными рынками потребления и экспорта с учетом потребностей развития промышленности, селекции и поддержки размещения потока. “В целом, полевые работы в этом году проходили организованно и в идеальных сельскохозяйственных условиях, что является важным фактором для достижения высоких урожаев в будущем”, – говорится в пресс-релизе.