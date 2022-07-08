«Игра престолов» и «Клан Сопрано» — британский журналист о борьбе за власть после отставки Джонсона

Уход премьер-министра Бориса Джонсона оставляет в Великобритании «вакуум лидерства», заявил в интервью Fox News британский журналист Пирс Морган. По его словам, претендентов на пост главы правительства много, среди них министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс, однако явного фаворита пока нет. Как считает Морган, политическая неопределённость в Великобритании и США играет на руку Владимиру Путину.

Кто за кулисами способен взять под своё руководство Консервативную партию? И изменили бы эти люди курс Консервативной партии?

ПИРС МОРГАН, британский журналист: Это очень интересный вопрос. Потому что в партии глубокий раскол по поводу нерешённой проблемы брексита, то есть, конечно же, выхода Великобритании из Европейского союза. Борис Джонсон тогда победил, он, как известно, строил свою агитацию на том, что брексит надо осуществить. Так что, я полагаю, важна преемственность: новый лидер, кто бы это ни был, должен верить в брексит. Потому что иной исход будет противоречить демократическому волеизъявлению нации на референдуме.

Но кандидатов много. Это не та ситуация, когда всё очевидно. Не думаю, что есть явный фаворит. Есть министр обороны Бен Уоллес, он считается довольно толковым. Он, как говорится, хорошо проявил себя на войне — то есть на Украине. Думаю, люди его уважают.

Есть министр иностранных дел Лиз Трасс. Она уже развернула самолёт: была в Индонезии или где-то ещё — и сразу вернулась, чтобы побороться за лидерство. Есть Риши Сунак, ушедший в отставку с поста канцлера казначейства. Он вступит в борьбу. Саджид Джавид — интересная биография, сын водителя автобуса, иммигрант из Пакистана. Он также захочет участвовать.

А как насчёт этой истории? Надхим Захави, бывший министр образования, заведовал образованием. 36 часов назад его повысили до канцлера, чтобы заменить Риши Сунака. Однако сегодня утром он написал письмо Борису Джонсону — человеку, который его только что повысил, дал ему один из самых влиятельных постов в стране! — и заявил в этом письме: «Я потерял доверие (к вам. — ИноТВ), вы должны уйти». Это как нечто среднее между «Игрой престолов» и «Кланом Сопрано»!

Да, ваш министр иностранных дел направлялась на встречу G20, ещё одну важную конференцию с участием Владимира Путина… извините, министра иностранных дел Лаврова и китайского лидера…



ПИРС МОРГАН: Кое-кому, Брайан, всё это очень нравится. Весь этот хаос, и в Великобритании, и в Соединённых Штатах, вся эта неопределённость очень нравится Владимиру Путину. Всё это как раз играет ему на руку. Именно это он и хочет видеть. Страны, которые должны быть сплочёнными, чтобы остановить его буйство на Украине, раскалываются и погружаются в полный хаос и вакуум лидерства. У нас сейчас для этого очень неподходящее время.

И в Америке, я считаю, такая же ситуация. Очень слабый президент и ещё более слабый вице-президент. И есть сомнения, сможет ли Джо Байден дотянуть хотя бы до конца своего первого срока. Если вы Путин, вы смотрите на всё это и облизываетесь.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.