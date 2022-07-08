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В Рыбинске продолжается регистрация на беговой полумарафон «Великий хлебный путь»

08.07.2022, 16:58, Новости
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На сегодняшний день принять участие в одном из крупнейших соревнований, проводимых в Рыбинске, изъявили желание более 1,5 тысячи спортсменов.

Всего организаторы готовы принять 2 300 любителей бега.

Беговой полумарафон «Великий хлебный путь» серии проект «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» — визитная карточка празднования Дня города в Рыбинске. В этом году спортивное событие состоится 6 августа.

Полумарафонская трасса традиционно пройдёт по исторической части Рыбинска.

— Регистрация для участия в полумарафоне «Великий хлебный путь» открыта на официальном сайте марафонов: https://goldenringrun.ru/rybinsk. Вся информация по программе забега, дистанциям и маршрутам опубликована там же. Уже сейчас заявки на участие подали 1 665 спортсменов. Свободными остаются ещё более 600 слотов, приглашаем присоединиться к спортивному празднику всех любителей бега, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Олег Кондратенко.

К регистрации доступны три основных дистанции – на 21, 10 и 3 километра. Для детей предусмотрено две дистанции — на 300 и 600 метров.

Главный старт соревнований на дистанцию 21,1 км состоится в 10:40 от Дворца спорта «Полёт».

Пресс-служба администрации Рыбинска




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