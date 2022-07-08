Модная многослойная стрижка с мягким обрамлением лица: несколько идей «Вулфа» с челкой

Стрижка «Волчица», или «Вулф» с челкой — модная многослойная прическа, создающая мягкое обрамление лица. Выглядит эта стрижка, как очень длинная кефаль с огромным количеством слегка взъерошенных слоев. Считается, что в особенности хорошо “Вулф” подходит для любительниц естественного непринужденного стиля.

Длинный “Вулф” с челкой и мелированием

«Волчья» прическа, по мнению стилистов, в особенности хорошо смотрится на волосах с крупным мелированием. Такое окрашивание выгодно подчеркивает слои стрижки. Прическа выглядит объемной и подвижной. К тому же и смотрится она очень стильно и необычно.

Кудрявая «Волчица» с кудрявой же челкой

В этой стильной прическе короткие слои сзади и по бокам гармонично переходят в более нежную бахрому внизу. Это придает стрижке максимум объема. Тем девушкам, которые выберут именно этот вариант «волчьей» прически, стилисты советуют обязательно пользоваться специальными шампунями и кондиционерами, предназначенными для кудрявых волос. В этом случае стрижка будет смотреться аккуратно и эффектно.

«Вулф» с микрочелкой на прямые волосы

Прическа «Волчица» с микрочелкой в этом сезоне будет выглядеть необыкновенно модно. Считается, что в особенности хорошо этот вариант подходит для прямых волос. Стрижка добавляет волосам текстуры и делает их более объемными. Улучшить этот вариант «Вулфа», по мнению стилистов, можно, добавив в локоны немного светлых бликов.

Объемный «Вулф» с перьями

Объемная «Волчица» с массивной, достаточно длинной челкой и перьями стала настоящим хитом этого сезона. Как считают профессиональные парикмахеры, этот вариант прически отлично подходит абсолютно для всех типов лица. Стрижку можно выбрать даже для прямых, но способных хорошо держать волну, волос. Челку в этой прическе можно укладывать на одну стороны или в виде «занавески», то есть, разделив надвое. И в том и в другом случае прическа будет смотреться великолепно.

Слои разной длины

Очень стильно, по мнению экспертов, в этом сезоне будет смотреться и стрижка «Волчица» с рваными слоями. Считается, что длина волос в такой прическе должна быть не слишком значительной. Короткая стрижка «Вулф» с челкой очень похожа на стрижку кефаль. Отличается она от этой классической прически лишь наличием слоев, обрамляющих лицо. Как считают стилисты, этот вариант «Волчицы» идеально подойдет обладательницам густых волос любой текстуры.

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Лохматый «Вулф» с пышной челкой для густых волос

«Волчица» с пышной челкой станет отличным решением для обладательниц густых волос. Текстуры, короткие слои и заметная челка делают этот вариант прически визуально легким. Жестким густым волосам она придаст более нежный и женственный вид.

Мягкая «Волчица» с бахромой

Стрижка мягкая «Волчица» с бахромой очень хорошо, по мнению стилистов, подойдет для обладательниц коротких тонких волос. Такая прическа смотрится очень объемно и к тому же проста в уходе.

Длинная «Волчица» с челкой-занавеской

Стрижка «Вулф» с объемной челкой-занавеской на кудрявые волосы в этом сезоне также будет смотреться очень модно. Стилисты рекомендуют обладательницам таких причесок окрашивать волосы в какие-нибудь яркие цвета. Это сделает стрижку еще более броской и эффектной. Для фиксации укладки на такой стрижке рекомендуется использовать лак.

«Вулф»-кефаль с рваной челкой

Для любительниц яркого стиля в этом сезоне, по мнению профессиональных парикмахеров, идеально подойдет эффектная стрижка «Вулф»-кефаль с рваной челкой. В особенности хорошо этот вариант «Волчицы» будет смотреться с очень ярким окрашиванием волос.

Сама прическа «Вулф»-кефаль, как считают специалисты, очень хорошо подходит для обладательниц любого типа лица. К плюсам стрижки также можно отнести и то, что она требует минимального ухода.