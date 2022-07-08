“Трудный период”: беглянку Хаматову гонят из Европы

Перебравшись в Латвию, Чулпан Хаматова осудила Россию за спецоперацию на Украине, за что ее раскритиковали в родной стране. Она сделала ряд заявлений, из-за которых многие российские поклонники отвернулись от нее. Но артистка обрела новую аудиторию, став членом труппы Нового Рижского театра.

Однако Хаматовой тесно на новом месте работы, считает театральный критик Валерий Кичин. По его мнению, таланту Чулпан нужен простор, а рижскую сцену нельзя назвать большой. Собеседник BLITZ+ гонит актрису из Европы и отправляет за океан, где якобы она сможет добиться лучшего.

Кичин считает Хаматову фигурой мирового масштаба, для которой Латвия – это маленькая страна. Артистке, покинувшей родную страну, следует преодолеть долгий и нелегкий путь, чтобы она смогла зарабатывать столько, сколько действительно заслуживает.

“Она лишилась огромной аудитории в России, и сейчас ей нужно найти себя в новом мире. Ей еще предстоит долгий и трудный период”, – сказал театральный критик.

Ранее народный артист России Игорь Скляр заявил, что обсуждать слова и поступки Чулпан Хаматовой не стоит. Актер не понимает, почему этому уделяется так много внимания. По его словам, все это не стоит и выеденного яйца. Слова деятеля искусства приводили “Дни.ру”.