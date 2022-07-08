Из-за дефицита лифтов этажи в новых многоэтажках расположат горизонтально

В связи с уходом зарубежных производителей лифтов из России в Минстрое разработали новую технологию постройки многоэтажных домов. В новых зданиях этажи будут располагаться горизонтально.

Разработка типовых проектов проходила в рамках реализации федеральных программ «Доступная среда» и «Импортозамещение». По словам чиновников министерства, новые дома будут занимать больше прилегающей территории, что позволит снизить затраты на её благоустройство, а также будут более устойчивы и безопасны. Это даст возможность нарастить темпы строительства в регионах со сложным климатом и нестабильной сейсмической обстановкой.

Также горизонтальное расположение позволит открывать коммерческие объекты на любом из них. По предварительным подсчётам специалистов, если на каждом этаже типового дома разместить продуктовый магазин с оплатой аренды на 3 года вперёд, это позволит моментально окупить строительство на 30-40%.

Пока проект будет проходить согласование в Ростехнадзоре, министерство займётся разработкой долговечных одноэтажных и двухэтажных домов гостиничного типа из эко-френдли материалов, которые чиновники по неизвестной причине уже прозвали «обамками».

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