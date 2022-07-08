 

Из-за дефицита лифтов этажи в новых многоэтажках расположат горизонтально

08.07.2022, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В связи с уходом зарубежных производителей лифтов из России в Минстрое разработали новую технологию постройки многоэтажных домов. В новых зданиях этажи будут располагаться горизонтально.

Разработка типовых проектов проходила в рамках реализации федеральных программ «Доступная среда» и «Импортозамещение». По словам чиновников министерства, новые дома будут занимать больше прилегающей территории, что позволит снизить затраты на её благоустройство, а также будут более устойчивы и безопасны. Это даст возможность нарастить темпы строительства в регионах со сложным климатом и нестабильной сейсмической обстановкой.

Также горизонтальное расположение позволит открывать коммерческие объекты на любом из них. По предварительным подсчётам специалистов, если на каждом этаже типового дома разместить продуктовый магазин с оплатой аренды на 3 года вперёд, это позволит моментально окупить строительство на 30-40%.

Пока проект будет проходить согласование в Ростехнадзоре, министерство займётся разработкой долговечных одноэтажных и двухэтажных домов гостиничного типа из эко-френдли материалов, которые чиновники по неизвестной причине уже прозвали «обамками».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06.22 / Мнение: Атаки из Лондона

17.05.21 / Не только эмоциональный срыв: причины выпадения волос и рекомендации Светланы Фус по сохранению их здоровья

19.04.22 / Мнение: Львы в лесах Амазонки

18.11.21 / Скандалы: Личная жизнь без Кабо-Верде

06.02.21 / Ройзман рассказал, как принял участие в акции в поддержку Путина

13.01.22 / Экс-солистка Artik & Asti объяснила причину своего ухода из группы

04.04.22 / Мнение: Новая мотивация

17.02.22 / Самый тухлый срач года – Личное мнение

28.10.20 / Драугры – самые жуткие вампиры-каннибалы

14.07.20 / НЛО и феномен отсутствующего времени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика