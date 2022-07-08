Проект “Звезды в метро” запустили в Москве

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08.07.2022, 16:30, Разное
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Каждый месяц на праздниках рассказывают о проекте “Звезды московского метро”.
Об этом в пятницу в официальной телеграмме агентства рассказал начальник транспортного отдела канала. Почти у каждого жителя Москвы есть свои истории о метро. Мы делимся этими историями со знаменитостями, а заодно и своим интересом к метро. В рамках проекта “Звезда Земли”. Вы можете увидеть московскую торговлю с другой стороны, сказал Максим Рикстов, заместитель главы Минтранса в новостном репортаже. Даба стал первым блогером и музыкантом, оформившим серию. Запущенный на станции “Славянский бульвар” и “Курская дорога” и рассказывает о своем опыте работы над проектом.

Источник: tass.ru



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