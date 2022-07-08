В России уровень коллективного иммунитета против Covid-19 за неделю упал на 16,6%

Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю упал с 18,6% до 16,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Данные показали, что в стране было проведено 93 099 012 вакцинаций против первого фармацевтического ингредиента против коронавируса, при этом по всей стране было проведено 88 672 769 циклов вакцинации.

Источник: tass.ru