 

В России уровень коллективного иммунитета против Covid-19 за неделю упал на 16,6%

08.07.2022, 16:30, Разное
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Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю упал с 18,6% до 16,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Данные показали, что в стране было проведено 93 099 012 вакцинаций против первого фармацевтического ингредиента против коронавируса, при этом по всей стране было проведено 88 672 769 циклов вакцинации.

Источник: tass.ru



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