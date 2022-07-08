 

Гутерриш призывает G20 покончить с зависимостью от ископаемого топлива

08.07.2022, 16:30, Разное
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нынешнее состояние борьбы с глобальным изменением климата “коллективным самоубийством” и призвал государства-члены к этому: Группа 20 (G20) изменит ситуацию, покончив с зависимостью от ископаемых видов топлива и совершив революцию в области возобновляемых источников энергии.
“Климатический кризис – угроза № 1. Битва за то, чтобы остановить повышение температуры на 1,5 градуса Цельсия, будет выиграна или проиграна к 2030 году. Вы представляете крупнейшие экономики, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов. Ответственность за предотвращение худших последствий изменения климата лежит на ваших плечах”, – сказал он в видеообращении в пятницу, выступая на встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии.

Гутерриш подчеркивает необходимость развития “зеленой” энергетики и снижения зависимости от ископаемых видов топлива. “Хватит угольных электростанций, – сказал он. Достаточно расширения разведки нефти и газа”.

Генеральный секретарь ООН предупредил представителей внешнеполитических ведомств стран G20 о том, что в настоящее время цели, связанные с изменением климата, не выполняются. “Текущие национальные обязательства приведут к 14-процентному росту выбросов к 2030 году”, – сказал он. – Это массовое самоубийство. Нам нужна революция в области возобновляемых источников энергии. Прекращение зависимости мира от ископаемого топлива является приоритетом номер один”.

Источник: tass.ru



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