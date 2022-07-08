 

Сухогруз «Жибек Жолы» прибыл в нейтральные воды у берегов России

08.07.2022, 14:54, Новости дня
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Сухогруз «Жибек Жолы» под флагом РФ после отхода от якорной стоянки в Турции прибыл в нейтральные воды, сейчас он находится неподалеку от одного из российских портов на юге России, рассказал один из членов экипажа.

Ранее экипаж сообщал, что «Жибек Жолы» находился на якорной стоянке в районе турецкого порта Карасу из-за невозможности захода из-за погодных условий. Накануне экипаж сообщил о необходимости покинуть якорную стоянку из-за простоя, о дальнейших планах по состоянию на четверг было неизвестно.

«Прибыли в район российского порта, за 12-мильной зоной», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Он пояснил, что судно находится в нейтральных водах в районе одного из российских портов, о дальнейших планах неизвестно.

Ранее сообщалось, что судно под названием «Жибек жолы», на котором якобы перевозилось зерно с Украины, сейчас находится в территориальных водах России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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