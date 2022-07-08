 

Мнение: Как обойти собственные санкции

08.07.2022, 14:35, Разное
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Сообщают, что Канада и Германия практически достигли решения о том, как обойти санкции против России введенные Канадой и Германией.
Канада таки вернет Германии (или же сразу России) оборудование "Сименс" (ранее заблокированное в Канаде из-за санкций), которое необходимо для работы "Северного Потока". Германия в свою очередь передаст оборудование России в рамках "технических процедур" и "исключения из санкционного режима". Угроза "Газпрома" остановить на "техническое обслуживание" работу "Северного Потока" с 11 июля заставляет санкционных клоунов поторапливаться. Ели помните, в свое время Германия скандалила по поводу поставок турбин "Сименс" в Россию. Сейчас же Германия сама пытается изыскивать способы, как обойти санкции и всучить турбины "Сименс" России, лишь бы та продолжала поставки газа. 3% мировой экономики, говорили они…

В Киеве уже истерика, так как все понимают, что "Газпром" выкрутил Германии руки и заставляет идти ее на нарушение ее же собственного санкционного режима, что будет восприниматься как очевиднейшая победа РФ в экономической войне с ЕС. Но особого выбора у Германии нет, так как отказ от российского газа в текущих условиях означает коллапс некоторых отраслей германской промышленности (капитаны которой пытаются привести в чувство неадекватов из правительства Шольца), хотя даже в текущих условиях конкурентноспособность Германии продолжает снижаться, делая ее одним из главных пострадавших от войны на Украине.

Будет смешно, если после передачи оборудования России "тех.обслуживание Северного Потока" все равно продолжится.

Источник: Colonel Cassad



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