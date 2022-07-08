 

Вот такой прогресс – Личное мнение

08.07.2022, 14:27, Разное
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Не могу не поделиться очень странным, но удивительно приятным наблюдением. Искала кое-что, нарвалась на статью в глянце от 2012 года.

Выход звёзд на мероприятие: все красивые. Ну, как красивые? По стандартам 2012 года.


Фото: Соцсети

Губы надуты, будто с ними что-то делали. Искусали пчёлы? Щёки тоже надуты. Носов просто нет — это даже не ринопластика, а издевательство над собой.

Но что ещё прощает молодость, не прощает возраст. Тут вообще полный трындец.

Конечно, с годами кожа обвисает. И филеры, нити — всё это неплохо, но только в том случае, когда ты их используешь в меру.

В меру — это когда не становишься похожа на надутый шарик. Чуть-чуть, точечно, еле заметно.

Но еле заметно дамы тогда не хотели. Зря деньги уплочены? Коли до состояния шарика!

В общем, пока смотрела фотографии — и смеялась, и плакала. Как хорошо, что всего за 10 лет настоящая косметология стала синонимом максимальной естественности.

Убрать проблемы, скинуть годы. Морщины, птоз, но так, чтобы вмешательства косметолога не было заметно от слова совсем. В этом цель современного ухода.

Все смотрят на тебя, удивляются твоей молодости, но никто не может предположить, что ты что-то с собой делала.

Одна из главных проблем — возрастной птоз лица — сегодня уже успешно решается. Не тёмным макияжем, не ножом хирурга. Безоперационный ультразвуковой SMAS-лифтинг как раз то самое средство.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг:
✔Снижает выраженность возрастных изменений (носогубных и губоподбородочных складок, брылей, малярных мешков)
✔Локально уменьшает жировые отложения и кожный лоскут на лице и теле
✔Улучшает состояние и рельеф, повышает тонус и упругость кожи
✔Возвращает чёткость овалу лица
✔Эффективно убирает второй подбородок

То есть, борется с возрастными изменениями внешности. Убери всё это и тебе дадут на 10-15 лет меньше при всём желании найти изъян.


Фото: Age Clinic

Врачи-косметологи Age Clinic работают на аппарате Ultraformer III (200 линий). Вместо пластической операции, как было раньше — почти безболезненная процедура на 40-60 минут.

Видимый эффект появляется уже после одной процедуры и сохраняется до двух лет.

О клинике: Age Clinic входит в число лидеров в России по количеству использованных линий на Ultraformer III (1,5 млн в год). Тут большой штат сотрудников, чтобы посещение клиники было максимально комфортным по времени ожидания. Работают только высокопрофессиональные врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет в сфере косметологии.

Естественно, они ежегодно повышают квалификацию и в России, и за рубежом.

Важный нюанс — 87% пациентов становятся постоянными. Это говорит о том, что люди получают именно то, что хотят. Без вот этих вот надутых лиц из древности.

Врачи Age Clinic воздействуют именно на причины возрастных нарушений. Результат — посвежевшие, естественные лица, без вздутых губ, перетянутых лбов и скул.

Косметологическая клиника Age Clinic находится на Кутузовском проспекте в Москве. Пройти процедуру безоперационной подтяжки зоны на выбор (малярные мешки, веки или второй подбородок) на аппарате Ultraformer III (200 линий) по специальной цене 8’000 рублей можно тут.

Источник: Лена Миро



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