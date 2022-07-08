Вот такой прогресс – Личное мнение
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Не могу не поделиться очень странным, но удивительно приятным наблюдением. Искала кое-что, нарвалась на статью в глянце от 2012 года.
Выход звёзд на мероприятие: все красивые. Ну, как красивые? По стандартам 2012 года.
Фото: Соцсети
Губы надуты, будто с ними что-то делали. Искусали пчёлы? Щёки тоже надуты. Носов просто нет — это даже не ринопластика, а издевательство над собой.
Но что ещё прощает молодость, не прощает возраст. Тут вообще полный трындец.
Конечно, с годами кожа обвисает. И филеры, нити — всё это неплохо, но только в том случае, когда ты их используешь в меру.
В меру — это когда не становишься похожа на надутый шарик. Чуть-чуть, точечно, еле заметно.
Но еле заметно дамы тогда не хотели. Зря деньги уплочены? Коли до состояния шарика!
В общем, пока смотрела фотографии — и смеялась, и плакала. Как хорошо, что всего за 10 лет настоящая косметология стала синонимом максимальной естественности.
Убрать проблемы, скинуть годы. Морщины, птоз, но так, чтобы вмешательства косметолога не было заметно от слова совсем. В этом цель современного ухода.
Все смотрят на тебя, удивляются твоей молодости, но никто не может предположить, что ты что-то с собой делала.
Одна из главных проблем — возрастной птоз лица — сегодня уже успешно решается. Не тёмным макияжем, не ножом хирурга. Безоперационный ультразвуковой SMAS-лифтинг как раз то самое средство.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг:
✔Снижает выраженность возрастных изменений (носогубных и губоподбородочных складок, брылей, малярных мешков)
✔Локально уменьшает жировые отложения и кожный лоскут на лице и теле
✔Улучшает состояние и рельеф, повышает тонус и упругость кожи
✔Возвращает чёткость овалу лица
✔Эффективно убирает второй подбородок
То есть, борется с возрастными изменениями внешности. Убери всё это и тебе дадут на 10-15 лет меньше при всём желании найти изъян.
Фото: Age Clinic
Врачи-косметологи Age Clinic работают на аппарате Ultraformer III (200 линий). Вместо пластической операции, как было раньше — почти безболезненная процедура на 40-60 минут.
Видимый эффект появляется уже после одной процедуры и сохраняется до двух лет.
О клинике: Age Clinic входит в число лидеров в России по количеству использованных линий на Ultraformer III (1,5 млн в год). Тут большой штат сотрудников, чтобы посещение клиники было максимально комфортным по времени ожидания. Работают только высокопрофессиональные врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и опытом работы от 8 лет в сфере косметологии.
Естественно, они ежегодно повышают квалификацию и в России, и за рубежом.
Важный нюанс — 87% пациентов становятся постоянными. Это говорит о том, что люди получают именно то, что хотят. Без вот этих вот надутых лиц из древности.
Врачи Age Clinic воздействуют именно на причины возрастных нарушений. Результат — посвежевшие, естественные лица, без вздутых губ, перетянутых лбов и скул.
Косметологическая клиника Age Clinic находится на Кутузовском проспекте в Москве. Пройти процедуру безоперационной подтяжки зоны на выбор (малярные мешки, веки или второй подбородок) на аппарате Ultraformer III (200 линий) по специальной цене 8’000 рублей можно тут.
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Источник: Лена Миро
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