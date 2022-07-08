 

La Vanguardia – Киев никогда не получит американские ЗРК — Запад не станет рисковать конфликтом с Москвой

08.07.2022, 14:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несмотря на то что Запад оказывает Украине активную помощь, в том числе военную, однако есть вооружения, которые НАТО и его партнёры никогда не станут передавать Киеву, пишет La Vanguardia. Например, США не станут поставлять украинской стороне свои ЗРК Patriot, поскольку одна их отправка может быть расценена Москвой как прямое участие Вашингтона в нынешнем конфликте.


AP

Запад полон решимости помочь Украине настолько, насколько это необходимо для победы над Россией, но есть вооружения, которые НАТО и его партнёры никогда не отдадут в руки Киева, пишет La Vanguardia.

Среди этих вооружений — американский ЗРК Patriot, который использовался Соединёнными Штатами в Ираке. Такая мощная и дальнобойная платформа дала бы украинским силам, как считает издание, «подавляющее преимущество над русскими».

Но комплексы Patriot не попадут на украинскую землю по двум основным причинам, которые можно свести в одну: «чтобы не провоцировать Россию больше, чем нужно».

Эта противоракетная система, которая, например, предотвращала нападения на позиции Израиля или США во время двух войн в Персидском заливе, требует высококвалифицированного персонала и в нынешних обстоятельствах вынудила бы разместить на территории Украины американский персонал.

«Это невозможно», — отмечает издание.

И это первая из двух причин. Вторая же заключается в том, что развёртывание этого комплекса будет воспринято Москвой как прямое участие США в украинском конфликте, независимо от того, окажутся ли американские военные на Украине или нет.

Помимо этого, несмотря на огромные объёмы международной помощи, Киеву, по его собственному признанию, оказалось очень трудно получить современные боевые самолёты. Исключением стали лишь некоторые модели советской техники, которые имелись в ряде стран НАТО.

Украине, как отмечает La Vanguardia, не будут также поставлять определённые разведывательные системы, такие как беспилотники Predator или Global Hawk.

Кроме того, просьба Киева предоставить ему израильскую систему ПРО «Железный купол» также не принесла никакого результата. Позиция Израиля, как поясняет испанское издание, на данный момент состоит в том, чтобы наращивать гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт, воздержавшись от отправки Киеву систем ПВО и новейших вооружений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / В атмосфере Венеры возможно существование биологической жизни

03.03.21 / «Альянс заключенных»: Алексей Навальный анонсировал создание нового профсоюза

24.06.22 / Убираем соломенные шляпы. Какие тренды лета уже устарели (и что пришло им на смену)

22.11.21 / Красные дьяволята

09.06.22 / «Политический ноль» — американский писатель рассказал, как Запад взращивал Зеленского

08.09.20 / Хотели скрыть, но не получилось: Дэвид и Виктория Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке

08.04.22 / Мнение: Оккупанты украли фуры

22.11.21 / Мнение: Угнетение русских в США, судьба предпринимателей-эмигрантов и парадокс левых демократов

28.12.21 / А вы знаете, что Исаак Ньютон предсказал конец света в 2060 году?

16.08.20 / Ушел из жизни младший брат Дональда Трампа Роберт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика