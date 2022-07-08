Для идеально гладких волос: несколько модных стрижек с косым пробором и ровным срезом

Стрижки с ровным срезом идеально подходят обладательницам тонких и ровных локонов. Подобные прически отлично подчеркивают блеск и структуру волос и визуально придают им дополнительный объем. Еще такие стрижки отлично сочетаются с пробором, который придает им более дерзкий, но элегантный вид.

Короткий боб с боковым пробором

Короткий боб с ровным срезом отлично смотрится в тандеме с боковым пробором. Подобное сочетание придает пышность волосам и подчеркивает их цвет и блеск. А при желании стрижку можно видоизменить, придав локонам вид мягких волн.

Прямая стрижка длиной до подбородка для густых волос

Если у вас густые волосы и вы мечтаете о эффектной короткой прическе, которая не требует сложной укладки, то подумайте о варианте боба, представленном на главном фото. Стрижка, благодаря длине до подбородка, отлично подчеркивает овал лица, смягчая черты. А чтобы придать ей более эффектный вид, достаточно во время сушки феном слегка завить концы круглой щеткой.

Короткая стрижка с ровной челкой и боковым пробором

Короткую ровную стрижку можно совмещать с челкой и пробором сбоку. Подобная прическа выглядит мило и женственно и при этом не требует особого ухода, конечно, если у вас гладкие от природы волосы. В противном случае локоны понадобится часто выравнивать утюжком. В остальном обновлять подобную стрижку можно каждые 8-9 недель. Но укорачивать и подравнивать челку понадобится намного чаще.

Боб с косым пробором на рыжих волосах

Если хотите добавить изюминку своему классическому бобу с косым пробором, то перекрасьте локоны в ярко-рыжий цвет. Такой образ не останется незамеченным и обязательно привлечет к вам внимание противоположного пола. Но учтите, что рыжий цвет понадобится часто обновлять, ведь он быстро теряет яркость и глубину.

Мягкий прямой боб с длинной боковой челкой

Длинная челка, уложенная набок, смягчает классический ровный боб и придает ему более элегантный вид. Такую прическу лучше делать на ровные от природы волосы, иначе придется часто использовать утюжок или фен для разглаживания локонов. А это плохо скажется на их состоянии.

Прямая стрижка со светлым балаяжем

Прямая стрижка с длиной до плеч отлично смотрится модным светлым балаяжем. Такая прическа подойдет обладательницам густых, ровных волос, которые не любят тратить много времени на укладку.

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Удлиненный боб с боковым пробором

Если вы хотите зрительно увеличить объем тонких волос, то сделайте удлиненный боб с боковым пробором. Такая стрижка придает пышность локонам и делает их более живыми и блестящими. А еще эта прическа выглядит стильно и модно и отлично омолаживает образ, поэтому ее можно делать женщинам старше 40-45 лет.

Асимметричный боб с боковым пробором на медных волосах

Асимметричный боб с боковым пробором выглядит эффектно сам по себе. Но особую изюминку этой прическе придает ярко-медный цвет волос. Подобный образ идеально подойдет смелым, решительным женщинам, которые всегда хотят находиться в центре внимания. Но стоит помнить, что эта прическа нуждается в тщательной укладке с утюжком. И чтобы медный цвет волос не утратил свою яркость, важно использовать термозащитные средства.

Прямая стрижка с длиной до подбородка и боковой челкой

Такой вариант стрижки идеально подойдет обладательницам ровных и гладких волос, которые не любят тратить время на укладку. А благодаря уложенной набок челке прическа смягчает черты лица и омолаживает образ.

Асимметричный удлиненный боб с косым пробором

Удлиненный асимметричный боб с косым пробором – это элегантная и эффектная стрижка, которая привлекает к себе все внимание. Она отлично подчеркивает овал лица и отвлекает внимание от недостатков внешности.