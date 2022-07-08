Датский поставщик рыбы для McDonald’s в России покидает Россию

По мнению Бейера Нильсена, управляющего директора компании Espersen, вести бизнес в РФ в ближайшие годы будет крайне сложно

Компания Espersen Fish Group, поставляющая продукцию для McDonald’s в России, закрывает свой завод в Великом Новгороде и уходит с российского рынка. Об этом в пятницу сообщило Датское радио.

“Мы решили прекратить свою деятельность. Было бы лучше, если бы мы разместили наши войска в другом месте. Вести бизнес в РФ в ближайшие годы будет крайне сложно, – говорит Бейер Нильсен, управляющий директор компании Espersen.

Датская компания открыла завод по производству продуктов питания в Великом Новгороде в 2014 году. Завод производит полуфабрикаты из морепродуктов, включая ингредиенты для гамбургера “Филе-о-фиш”.

Источник: tass.ru