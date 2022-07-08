 

Сегодня Совфед утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год

08.07.2022, 13:42, Разное
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Сегодня Совфед утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год
Доходы федерального бюджета на 2021 год составили $25,286 трлн, превысив утвержденный закон о федеральном бюджете на $34,8%. Объем нефтегазовых доходов в 2021 году больше бюджетной оценки на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%. Объем ненефтегазовых доходов в 2021 году составит около 16,2 трлн рублей, что значительно больше бюджетного прогноза. По сравнению с 2020 годом рост составил 20%. В 2020 году рост составил 9,8% по сравнению с 2019 годом. Рост ненефтегазовых доходов в 2021 году объясняется увеличением поступлений от налога на добавленную стоимость на внутреннем рынке и налога на добавленную стоимость на импортные товары на 28% и 27% соответственно.

Расходы федерального бюджета в 2021 году составили $24,762 трлн, превысив уровень, утвержденный законом о бюджете, на $15,1%. С учетом скорректированного реального уровня инфляции расходы в 2021 году выросли на 1,7% до рекордного уровня 2020 года, когда масштабная антикризисная поддержка граждан и экономики осуществлялась в основном за счет средств федерального бюджета. Национальная экономика выросла с 15,3% в 2020 году до 17,6% в 2021 году. В этом направлении учтена значительная часть расходов на национальные проекты. Вместо запланированного дефицита в 2,755 трлн руб. в 2021 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. (или 0,4% ВВП).На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в 2021 году Министерство финансов Российской Федерации приобрело 3,2 млрд руб. триллионов рублей в иностранной валюте, которые в 2022 году будут перечислены в Фонд национального благосостояния.

Источник: tass.ru



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