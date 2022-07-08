Совфед одобрил закон о ратификации протокола о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

На пленарном заседании в пятницу Федеральный совет одобрил закон о ратификации временного соглашения от 17 мая 2018 года о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Протокол, подписанный в Тегеране 14 марта 2022 года. Временное соглашение, подписанное в мае 2018 года и вступившее в силу в октябре 2019 года, предусматривает преференциальный режим импорта для ограниченного списка товаров. Этот документ был расширен Протоколом, чтобы установить основные правила торговли между ЕЭЗ и ЕС и иранскими государствами-членами как можно ближе к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, он касается мер безопасности и обеспечения соблюдения таможенного администрирования.

В описании Закона № 1 говорится, что “отменяются количественные запреты и ограничения на импорт товаров, подлежащих либерализации в отношении номенклатуры товаров ограниченного потребления, установленной в Конвенции, ветеринарных, гигиенических и аналогичных товаров”. фитосанитарные меры и технические регламенты.