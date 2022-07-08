 

The Lancet: изменение диеты после пандемии может предотвратить миллионы смертей

08.07.2022, 13:40, Разное
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Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что поощряя людей есть больше фруктов и овощей после пандемии, мы можем предотвратить до 26 миллионов смертей ежегодно к 2060 году. 

Группа исследователей из Эдинбурга считает, что преждевременную смерть от таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и рак — состояния, которые также являются факторами риска для пациентов с COVID-19, — можно предотвратить, включив в планы восстановления после пандемии меры по сокращению глобального потребления мяса.

Анализ показывает, что сокращение количества потребляемого мяса во всем мире также сделало бы продукты питания более доступными, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, подобный подход более благоприятен для окружающей среды.

Ученые смоделировали четыре постпандемических сценария и рассмотрели, как каждый из них повлияет на глобальную продовольственную систему в период с 2019 по 2060 год.

Их результаты показывают, что планы, включающие изменение рациона питания в пользу меньшего количества мяса и большего количества фруктов и овощей, могут предотвратить 2600 преждевременных смертей на миллион человек к 2060 году. 

По словам ученых, сокращение потребления мяса также сократит использование сельскохозяйственных земель и потребность в орошении и удобрениях, что может повлиять на качество воды и биологическое разнообразие в лучшую сторону.



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