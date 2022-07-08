 

Обвинение напавшему на экс-премьера Японии Абэ переквалифицировано на убийство

08.07.2022, 13:31, Новости дня
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Полиция переквалифицировала обвинение напавшему на экс-премьера Японии Синдзо Абэ с покушения на убийство после того, как медики подтвердили гибель бывшего главы японского правительства, информирует агентство Киодо.

По информации издания, обвинение переквалифицировано с покушения на убийство, пишет РИА «Новости».

Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о его смерти.

 

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего выдающегося государственного деятеля.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.

Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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