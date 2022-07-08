 

ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке

08.07.2022, 13:31, Новости дня
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Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Утром был нанесен удар по ГЭС (со стороны украинских войск). Есть пострадавшие, уточняем», – приводит его слова РИА «Новости».

В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

В начале июля в Херсонской области было сформировано новое правительство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем отличается структура нового правительства от украинской обладминистрации. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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