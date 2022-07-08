Мнение: Дно в целом зыбкое, но стабильное

Прекрасное от министра экономики Германии Хабека. В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7725061.html

Дно в целом зыбкое, но стабильное

Цены на энергию высокие. Это коснулось всех людей, всех отраслей, всех заводов в Германии и, конечно же, ремесленного производства. Эти высокие цена будут переданы гражданам, потребителям. Это горькое известие. Мы бы могли принять политические меры, чтобы эта передача осуществлялась справедливо, но взять их на себя мы не можем. Государство не может себе этого позволить.

Это внешний шок, цены поддерживаются на высоком уровне извне с помощью спекуляций и создания дефицита. В той или иной форме стране придётся за это расплачиваться, но это должно происходить справедливо. У политиков есть возможность добиться справедливого распределения, но полностью компенсировать рост цен невозможно с финансово-политической точки зрения. Это было бы неправильно и с экономической точки зрения, потому что нам нужны ценовые сигналы на рынке.

Это прозвучит цинично, но введение ценового потолка на дефицитный товар станет сигналом, что энергия не имеет ценности: используйте её, сколько хотите. А нам сейчас нужно совсем другое: эффективность, экономия. И сейчас именно благодаря ремесленникам реализуются меры по увеличению эффективности: тепловые насосы, строительство солнечных панелей и прочее.

Помимо остальных довлеющих сейчас над нами вопросов, у нас в Германии наблюдется острый дефицит специалистов, который мы должны решительно устранить, при чём во всех сферах. Повысить квалификацию в сфере профессионального обучения в школах, чтобы не терять 10% выпускников из-за того, чтобы они не обучились профессии. Привлекать, привлекать людей в сферу ремесленного производства. Здесь ещё можно найти золотое дно из пословицы. Дно в целом зыбкое, но здесь оно стабильное. И, конечно же, нам нужны люди, которые приезжают к нам из других стран, и должны целенаправленно подходить к организации миграции.

https://russian.rt.com/inotv/2022-07-08/Die-Zeit-gorkoe-izvestie- перевод на русский

https://www.youtube.com/watch?v=Z5C71eq0Hsg – оригинал на немецком

Прекрасно все. Вот что бывает, когда в экономики запускают "зеленых". Смогли обеспечить зыбкое, но стабильное дно. Высокие цены будут переданы потребителям, справедливого распределения можете не ждать, будем строить солнечные панели.

Рано или поздно все это догонит правительство Шольца и к власти вернется ХДС/ХСС.

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