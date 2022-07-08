Кибермошенники стали использовать военную операцию в Украине для хищения денег

Кибермошенники с целью хищения средств населения в условиях проведения специальной военной операции предлагают предоставить информацию о родственнике, который находится на Украине, сообщил врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД полковник юстиции Роман Бубнов.

«Не остались без внимания кибермошенников новости об отключении российских банков от платежных систем, вам могу позвонить и предложить кредит по заниженной кредитной ставке или предложить перевести деньги на безопасные счета под угрозой блокировки банковских операций. Следует отметить, что в условиях проведения специальной военной операции встречаются случаи, когда предлагают предоставить информацию о родственнике, который якобы попал в плен на территории Украины», – цитирует ТАСС Бубнова.

Кроме того, по его словам, кибермошенниками часто используются такие методы, как звонок якобы от сотрудника или службы безопасности банка под предлогом защиты денег от неправомерного доступа, для установки специального программного обеспечения либо активизации какой-либо бонусной программы по обналичиванию кешбэка. «Используются звонки от лица органов правоохранительных органов под предлогом незаконного освобождения административной или уголовной ответственности родственника потерпевшего», – добавил он.

Также может быть использован звонок от имени близкого родственника о том, что он находится в экстренной ситуации и нуждается в финансовой помощи, активно используется размещение в соцсетях, на различных интернет-площадках объявлений о продаже липовых товаров по заниженным ценам.

«В таких ситуациях совет может быть только один: ни в коем случае не стоит продолжать разговор, звонок сразу же надо завершать», – подчеркнул представитель МВД.

Ранее в Бердянске выявили сеть колл-центров мошенников с данными на 20 млн россиян.

—