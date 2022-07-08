Снос советских памятников вызывает негодование русскоязычного населения Латвии

Русскоязычные жители Латвии негодуют по поводу готовящегося сноса памятников солдатам Красной Армии. Как пишет Le Monde, формально закон, принятый парламентом, направлен против монументов, возвеличивающих советский и нацистский режимы, но поскольку следы Германии уже давно убраны, под удар попадают только памятники, построенные во времена Советского Союза.



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16 июня латвийский парламент проголосовал за закон, согласно которому все памятники, возвеличивающие советский и нацистский режимы, должны быть демонтированы или перемещены в срок до 15 ноября. Те из них, что представляют культурную ценность, будут перевезены в Музей оккупации в Риге. Как пишет Le Monde, нет никакого сомнения, что в первую очередь закон нацелен на уничтожение именно советского наследия: следов нацистской Германии здесь давно нет, а вот культурный след СССР по-прежнему очень даже заметен в стране. И данная ситуация задевает чувства русскоязычного меньшинства страны.

Журналисты издания приехали в Даугавпилс, второй в Латвии городе по численности населения, в котором проживают 95 000 жителей. Здесь несёт свою вахту Валентина, пенсионерка русского происхождения, которая каждый свободный вечер приходит ухаживать за памятником советским солдатам, погибших в 1944-м во время освобождения города от нацистов.

Она распрямляет венки, собирает лепестки и заботится о том, чтобы парк Дубровина был в полном порядке. Как и многие русскоязычные, которые составляют половину от всех жителей города, Валентина хочет верить, что ничто не угрожает этому советскому памятнику и никто не потревожит расположенные рядом могилы и Вечный огонь.

Как отмечает Le Monde, жители Даугавпилса инициативу латвийского парламента оценили по-разному.

«Этот закон направлен против России, которая и так постоянно является мишенью для нападок», — возмущается Дмитрий Рыбников, русскоязычный член местного общественного союза. Эта гражданская организация взяла на себя поддержание Вечного огня у монумента советским солдатам.

«Видя, как Путин пытается возродить Российскую империю в границах бывшего СССР, мы хотим избавить общественное пространство от последних памятников, возвеличивающих советский режим и такую его часть, как Красная Армия», — объясняет Арвилс Асераденс, депутат и председатель комиссии, которая занимается охраной памятников.

Янис Урбюанович, председатель партии «Согласие», традиционно представляющей русскоязычную часть страны заявил недавно, что, слушая дебаты вокруг закона о советских памятниках, слышал лишь «язык ненависти, который только усиливает у многих жителей Латвии чувство обиды».

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, член той же партии, старательно избегал ответов на вопросы журналистов издания касательно решения муниципального совета от 30 июня. Тогда совет проголосовал за предложение обжаловать закон в Конституционном суде на том основании, что на это выделены государственные деньги, а депутаты имеют право следить за расходованием бюджетов. Таким способом муниципальный совет пытается затянуть бюрократический процесс.

Как заключает издание, приказ о сносе памятников касается только конструкций, под которыми не лежат солдаты, погибшие во время войны — советские или несоветские, однако судьба монумента из Даугавпилса по сих пор не ясна, несмотря на попытки Валентины и других защитников монумента проявлять оптимизм. Вопрос заключается вот в чём: есть ли там захоронение или нет? По словам историка университета Даугавпилса Хенриса Сомса, возможно, здесь покоятся тела семи советских офицеров, однако есть сомнения на этот счёт.

«Единственный способ это узнать — получить доступ к российским архивам. Сейчас не стоит вопроса о возможности раскопок для выяснения, правда это или нет, — объясняет Арвилс Асераденс и намекает на отрицательный ответ. — Памятник в Даугавпилсе априори входит в список сооружений, судьба которых находится под вопросом. На сегодняшний день не подтверждено, что это место захоронения. Мы ждём решения экспертов».